Ceuta, lejos de normalizar su situación: cientos de menores hacen cola ante la comisaría tras pasar la noche durmiendo en cartones

Los datos El pasado 30 de julio entraron a Ceuta unas 72.000 personas procedentes de Marruecos, de las que 70.000 han retornado a su país. Al menos 82 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta, mientras que Marruecos elevó a 14 las personas que perdieron la vida en territorio marroquí y a 236 los heridos.

La situación en Ceuta sigue siendo crítica tras la entrada masiva de personas el 30 de julio. Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma, estima que entre 8.000 y 11.000 personas permanecen en Ceuta. La mañana del lunes, cientos de menores hicieron cola frente a la comisaría, durmiendo sobre cartones. La tensión aumentó tras una manifestación multitudinaria que reunió entre 5.000 y 10.000 personas, exigiendo soluciones. Convocada por diversas comunidades y asociaciones, la protesta evitó divisiones políticas y religiosas, mostrando unidad. Los manifestantes corearon consignas y exhibieron banderas, mientras la presencia institucional quedó eclipsada por la respuesta ciudadana.

La situación en Ceuta está lejos de normalizarse. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, aseguró durante el fin de semana que hay entre 8.000 y 11.000 personas en Ceuta desde la entrada masiva que tuvo lugar el pasado 30 de julio. En la mañana de este lunes hemos visto cómo cientos de menores han hecho cola de manera improvisada frente a la comisaría de Ceuta.

Cruzando la calle, observamos una larga fila de cartones tirados en el suelo, cartones sobre los que han pasado la noche esos menores a la espera de que se solucione su situación. En un momento de la mañana se ha tenido que disolver esa cola para intentar ordenar la situación.

Este momento se produce después de una jornada en la que miles de ceutíes salieron a las calles para reclamar respuestas ante la grave crisis que atraviesa la ciudad. En la manifestación hubo más de 5.000 personas según la Policía Nacional, más de 10.000 según los organizadores, y fueron convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta.

Los convocantes indicaron que no era tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad han querido mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino. Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la presencia institucional ha quedado en un segundo plano ante la respuesta ciudadana.

La concentración ha tenido como escenario una plaza de la Constitución abarrotada, donde los asistentes han coreado en distintos momentos consignas de "Basta ya", "Sánchez dimisión" acompañado de algunos insultos, "Ceuta española", "ilegales expulsión" o "Ceuta no se rinde", entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

El pasado 30 de julio entraron a Ceuta, principalmente a nado, unas 72.000 personas procedentes de Marruecos, de las que 70.000 han retornado a su país según el Gobierno español. Al menos 82 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta, mientras que Marruecos elevó a 14 las personas que perdieron la vida en territorio marroquí y a 236 los heridos.

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