Las CCAA del PP asistirán a la reunión con el Gobierno por el reparto de menores migrantes vetada por Vox: "Nosotros cumplimos la ley"

Los detalles El vicesecretario autonómico del partido, Elías Bendodo, ha asegurado que "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar", aunque aclara que pedirán a Moncloa que los menores que se encuentran en Ceuta "vuelvan con sus familias".

El Partido Popular (PP) ha decidido asistir a la reunión convocada por el Gobierno para tratar el reparto de menores migrantes no acompañados tras la crisis en Ceuta. El vicesecretario autonómico del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar", diferenciándose de Vox, que ha optado por no participar. Bendodo ha aclarado que asistir no implica compartir las políticas del Gobierno, pero sí escuchar. El PP enfatiza su compromiso con la legalidad y pide que los menores en Ceuta regresen con sus familias. Además, ha criticado al presidente Pedro Sánchez por su manejo de la crisis y sus vacaciones.

El Partido Popular asistirá finalmente a la reunión convocada por el Gobierno con las comunidades autónomas para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados tras la crisis migratoria de Ceuta. Lo ha confirmado el vicesecretario autonómico del partido, Elías Bendodo, que ha asegurado que "siempre hay que sentarse a la mesa y escuchar", desmarcándose de esta forma de la postura de Vox, que pidió al PP que diese plantón al Ejecutivo.

"Nosotros estamos dispuestos a asistir. Es bueno escuchar, aunque estemos en contra", ha afirmado el dirigente 'popular' en una comparecencia ante los medios de comunicación este lunes en Barcelona. No obstante, ha aclarado que el hecho de asistir no implica que Génova comparta el criterio que Moncloa marque para repartir a los menores entre los distintos territorios: "No tienes por qué aprobar sus políticas, pero sí escuchar".

Esta decisión rompe con el criterio de Vox, socio de coalición del PP en cuatro comunidades autónomas, que ya ha informado de que sus vicepresidentes y consejeros regionales ni siquiera participarán en las reuniones preparatorias con el Gobierno central.

"Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable", ha recalcado Bendodo, que ha hecho énfasis en que el PP pedirá al Gobierno que los menores que se encuentran en Ceuta "vuelvan con sus familias".

"Hemos pedido por tierra, mar y aire que el presidente del Gobierno salga de la playa, se levante de la tumbona de una vez, que ha habido una avalancha en su frontera", y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de mentir al decir que los inmigrantes que cruzaron la frontera habían vuelto ya a Marruecos.

En este sentido, el dirigente popular ha reprochado a Sánchez no estar "al frente de la crisis que sigue activa en Ceuta" y ha ironizado con la posibilidad de que el presidente suspenda sus vacaciones para ir a ver el eclipse de este miércoles.

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