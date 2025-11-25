Servinabar contrató al cuñado de Santos Cerdán cuando cumplía el tercer grado por violencia machista

Los detalles El cuñado de Cerdán había ingresado en prisión en 2016 condenado por violencia de género y fue contratado por Servinabar al alcanzar el tercer grado tras una llamada entre el empresario Antxón Alonso y el director de Acciona García Alconchel. La UCO cree que esta contratación es una muestra más de los vínculos entre ambas empresas.

El cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, fue contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibiendo un total de 53.130,30 euros. Su contratación fue gestionada por Antxón Alonso y Manuel José García Alconchel (director de Acciona en la zona sur y África). Son datos que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado por esta unidad sobre la relación del exsecretario de Organización del PSOE con la empresa Acciona en Navarra con el fin de cobrar comisiones ilegales.

Sin embargo, lo que no reflejaba en ese informe es que en ese tiempo, el cuñado del exdirigente socialista cumplía el tercer grado. Es decir, estaba en régimen de semilibertad tras ser condenado a tres años de prisión por amenazas en el ámbito familiar y daños.

Cuando el cuñado de Cerdán consiguió el trabajo, llevaba más de dos años y medio en prisión, según ha desvelado El País. Ingresó en la cárcel de Mallorca el 2 de diciembre de 2016 tras ser detenido acusado de protagonizar un episodio de violencia de género dos días antes en el domicilio de su suegra en la localidad balear de Muro, donde pernoctaba su mujer y los dos hijos de la pareja, uno de ellos con discapacidad, desde que ella le hubiera planteado unos días antes la separación matrimonial, añade el citado diario.

Antonio Muñoz Cano, hermano de 'La Paqui' (esposa de Cerdán), fue precisamente el único trabajador que destinó Servinabar a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. El hermano de la mujer de Cerdán consta en el informe de la UCO como "peón especialista". Esta adjudicación forma parte de la lista de obras que, según Koldo y Santos, habrían derivado en contraprestación económica para Ábalos y su asesor, indica la UCO.

La UCO calcula que Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán presuntamente llegó a tener el 45% de las participaciones, pudo llevarse 1,8 millones de euros por esas obras de remodelación del Puente del Centenario de la autovía SE-30 y los accesos al Puerto de Sevilla.

