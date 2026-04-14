La Audiencia de Madrid rechaza el archivo de la causa contra el novio de Ayuso por sus negocios con Quirón

Los detalles En concreto, Alberto González Amador había recurrido un auto de 2025 en el que se razonaba la petición de que la UCO investigara sus vínculos con el grupo sanitario, pidiendo su archivo.

La Audiencia de Madrid ha rechazado este martes un recurso del novio de Ayuso, Alberto González Amador, en el que pedía archivar la investigación sobre si utilizó una empresa pantalla para cobrar sus ingresos de Quirón. En este sentido, el empresario argumentaba ausencia de indicios de delito.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal señala que la defensa de González Amador no recurrió la decisión del juez instructor de ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice la relación del investigado con la empresa Quirón, sino que pidió el archivo de la causa por ausencia de indicios de delito.

Una petición que, según explica el documento, ha de realizarse ante el juez instructor que investiga esos hechos y no ante la Audiencia: "Este Tribunal, con funciones revisorias, no puede pronunciarse al no existir resolución previa dictada por el Instructor", reza el auto.

Al novio de Ayuso se le investiga en esta causa por presuntos delitos de administración desleal y corrupción en los negocios, ante la sospecha del uso de una empresa pantalla para cobrar sus ingresos de Quirón. Se trataría de un presunto pago de casi medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino. Una operación en la que el fiscal observa indicios de una posible comisión encubierta.

En concreto, la Fiscalía ponía el foco en el siguiente movimiento de Amador tras cobrar dos millones de euros como comisión en plena pandemia por la compra de mascarillas. En concreto, a la compra, a través de su empresa Maxwell Cremona, de Círculo de Belleza SL días después.

Una empresa dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética por la que pagó 499.836 euros y que pertenecía a la esposa del presidente de Quirón. El juzgado cree que es un precio desproporcionado y que se trata de una empresa pantalla, pues no tenía ni empleados ni material, más allá de un ordenador portátil "sin valor" y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.

Su operación siguiente fue cambiar el nombre de la sociedad a Masterman & Whitaker, apunta la Agencia EFE. Por ello, la jueza de entonces consideró que el novio de Ayuso quería ahorrarse impuestos con esta operación.

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