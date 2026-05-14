Provocación histórica del ministro Ben Gvir: pasea por la Explanada de las Mezquitas con una bandera de Israel

Los detalles Según la legislación, a esta zona solo pueden acceder personas musulmanas. Pero a Ben Gvir le ha dado igual saltarse la ley, ser judío y portar una bandera de Israel en la Explanada de las Mezquitas.

Provocación histórica del ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir. Ha protagonizado una imagen nunca antes vista: la de un representante de su nivel, paseando con tono desafiante por la Explanada de las Mezquitas y portando una bandera de Israel.

El ministro ultra ha marchado por primera vez con la bandera por un lugar que funciona bajo el especial e histórico 'statu quo' de los Santos Lugares de Jerusalén. Por ello, la polémica no ha tardado en explotar.

Según la legislación, a esta zona solo pueden acceder personas musulmanas. Pero a Ben Gvir le ha dado igual saltarse la ley. Le da igual ser judío y portar una bandera de Israel, un país que tiene abiertas dos guerras contra la población musulmana.

El sionismo, por supuesto, no ha tardado en aplaudir esta provocación. Para ellos es un éxito a alabar. Pero es que no es la primera vez que Ben Gvir copa titulares por protagonizar un debate o por declaraciones de algo más que mal gusto.

En abril no dudó en celebrar que se estaban construyendo corredores de la muerte y un uniforme especial, de color rojo, para aplicar la pena de muerte a los presos palestinos. Recordemos que Israel recuperó la muerte por ahorcamiento como pena capital aplicable solo a los reclusos de origen palestino con delitos de sangre.

"Ya han empezado a encargar monos rojos. Están abriendo un corredor de la muerte", dijo mostrando alegría. Incluso ha llegado a amenazar con ejecutar a varios prisioneros palestinos. En un vídeo publicado en internet, se ve a Ben Gvir decir que los prisioneros que aparecen bocabajo, tumbados en el suelo y maniatados, con una bandera de Israel sobre ellos, habían participado en los ataques del 7 de octubre.

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