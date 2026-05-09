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Violencia machista

La Policía Nacional investiga una agresión sexual a una joven de 18 años en Valencia

¿Qué ha pasado? Según fuentes de Jefatura, los hechos tuvieron lugar a las 04:00 en las escaleras de acceso al aparcamiento de La Marina. El presunto agresor aún no está detenido.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalImagen de archivo de un coche de la Policía NacionalAgencia EFE

La Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en Valencia.

Según parece, los hechos tuvieron lugar a eso de las 04:00 del sábado, en las escaleras de acceso al aparcamiento de La Marina, tal y como han indicado fuentes de Jefatura.

Tal y como cuenta 'Las Provincias', la víctima y el presunto agresor habían pasado la noche juntos y, al llegara las escaleras del aparcamiento, ambos se besaron con el consentimiento de ella. Sin embargo, poco después el joven la agredió sexualmente.

Según el medio, dos patrullas de la Policía Local acudieron al lugar tras recibir el aviso. Los agentes prestaron auxilio a la joven y activaron el protocolo de delitos sexuales.

El presunto agresor, cuenta 'Las Provincias', aún no ha sido detenido pero el cerco policial comienza a estrecharse.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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