Vandalizan la sede del PSPV-PSOE de Valencia y los socialistas apuntan al PP: "Tienen un actor intelectual con nombre y apellidos"

Tras un Comité Federal del PSOE en Madrid marcado por escándalos, la sede del PSPV-PSOE en Valencia fue vandalizada. Los socialistas condenaron el acto, atribuyéndolo al "odio ultra" fomentado por la derecha, y destacaron que no se dejarán intimidar. Pilar Bernabé y Vicent Mascarell señalaron al Partido Popular como responsable intelectual, criticando discursos de odio en su Congreso Nacional. Exigieron que líderes del PP condenen el ataque. Desde la oposición, Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá condenaron el acto, afirmando que la violencia nunca es el camino. Compromís también expresó su repudio, subrayando la necesidad de defender la democracia.

Pocas horas después de que el PSOE celebrara en Madrid un Comité Federal convulso y marcado por los escándalos de corrupción y las acusaciones de acoso contra Paco Salazar, la sede del PSPV-PSOE de Valencia ha amanecido este domingo vandalizada con manchas de pintura negra en la fachada del edificio y una sábana con el logo del partido tachado con una cruz roja.

Los hechos han hecho reaccionar a los socialistas, tanto de la Comunitat Valenciana como de la organización a nivel nacional, que no han dudado en condenar el acto y lanzar un mensaje claro: "Es el fruto podrido del odio ultra que alimenta la derecha, del señalamiento diario de la fachosfera, del veneno que unos siembran y que otros ejecutan", haciendo referencia al Congreso Nacional del PP que se ha celebrado también este fin de semana.

Así se ha expresado la delegada de Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que, a través de un mensaje en redes sociales, ha querido incidir en que nadie parará a los socialistas. "Que lo tengan claro: no nos van a intimidar. No nos vamos a esconder. Defender la democracia frente al fascismo no es una opción, es una obligación. Y nadie nos va a callar", ha aseverado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha afirmado que este acto "no es una gamberrada, no son unos hechos improvisados", sino que es un acto "violento" que "se ha realizado con alevosía, premeditación y nocturnidad". A su juicio, "tienen un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular".

"El odio que se ha destilado contra los socialistas este fin de semana en el Congreso del Partido Popular, la violencia verbal ejercida contra el presidente del gobierno, contra dirigentes socialistas, por parte del señor Aznar, del señor Feijóo, del señor M. Rajoy, tienen como consecuencia actos violentos", ha manifestado.

"Aquí se ha venido con elementos que necesitan recursos económicos, premeditación y organización. Y eso solo es posible con un partido, con recursos económicos y, obviamente, con mucho odio detrás", ha reiterado.

Exigen que paren los "ataques de odio"

Mascarell ha subrayado que los socialistas valencianos "exigen y piden que paren los ataques de odio contra los socialistas en todas las sedes de toda España". "Exigimos una condena directa y contundente por parte del señor Feijóo, por parte del señor Aznar, por parte del señor Mazón", ha recalcado, al tiempo que ha agregado que "los socialistas, a lo largo de la historia, han padecido muchos ataques como estos".

En este sentido, ha señalado que en el PSOE, "desde los orígenes, las sedes, los dirigentes han intentado ser acallados, perseguidos, vilipendiados": "Lo fueron defendiendo la libertad en la Segunda República, lo fueron a lo largo del franquismo, defendiendo la democracia en la transición y en los últimos años defendiendo la libertad en el País Vasco. En estos momentos lo volvemos a hacer".

Para el secretario de Organización del PSPV-PSOE, "lo que le molesta al PP es que los socialistas hayan sido capaces en apenas unas horas, en apenas unos días, de solucionar una crisis". "Este contexto, este ataque, se produce horas después de finalizar un Comité Federal que ha reforzado a Pedro Sánchez. Tenemos un presidente del Gobierno, un secretario general, con más fuerzas que nunca, acompañado por mujeres jóvenes como Rebeca Torró, Pilar Bernabé y Diana Morant", ha destacado.

"No es casualidad que hayamos recibido este ataque, esta violencia, justamente porque los socialistas valencianos, porque las mujeres socialistas valencianas, son los protagonistas del cambio y de la solución que ha arbitrado el presidente Pedro Sánchez", ha aseverado. Mascarell ha señalado que el partido "ya ha formalizado una denuncia y se han abierto diligencias": "Vamos a exigir con los servicios jurídicos responsabilidad".

"¿Es esta la sociedad que defiende la derecha?"

La formación política ha denunciado este acto en un mensaje en la red social X, en el que ha indicado que "a quienes no tienen argumentos, desprecian la democracia y alientan los discursos de odio, solo les queda esto". "¿Es esta la sociedad que defiende la derecha? Es inaceptable. No lograrán amedrentarnos", ha manifestado.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que "no habrá ataque que nos detenga" y ha defendido que los socialistas valencianos "tienen más fuerza que nunca". Morant ha exigido "al PP de Mazón, Feijóo y Aznar que condenen estos hechos antidemocráticos", pues considera que "es urgente que abandonen los discursos de odio".

También ha mandado "fuerza" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, y a la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró. "No nos pararán", ha afirmado. Asimismo, Torró ha afirmado que "su intolerancia nos hace más fuertes". "No nos van a callar", ha apuntado, al tiempo que ha remarcado que "la democracia y los valores socialistas son más necesarios que nunca".

"La violencia nunca es el camino"

Desde la oposición, por su parte, el secretario general del PPCV y síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha condenado este acto: "Cuando hicieron pintadas en la sede del PPCV eché de menos la condena por parte de las demás formaciones políticas, pero yo no voy a ser como ellos y quiero condenar estos hechos que han ocurrido en la sede del PSOE de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha condenado "firmemente" el ataque a la sede socialista, ya que "la violencia nunca es el camino" y "defender la democracia es también rechazar estos actos, vengan de donde vengan".

Asimismo, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha indicado que "la corrupción, más que un pretexto para atacar, parece una excusa". "Hay quién tiene un grave problema con el orden democrático y la pluralidad ideológica. La violencia nunca es una reacción legítima en política. Total condena al ataque sufrido en la sede del PSPV", ha señalado.