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Información de 'Artículo 14'

Pilar Gómez, sobre las joyas de Zapatero: "A la Agencia Tributaria le sale que su precio sería mayor, por lo que el delito puede ser mayor"

La periodista ha señalado que en 'Artículo 14' han hablado con técnicos de Hacienda, quienes "van a hacer su tasación" y que sospechan que el valor supera los 1,3 millones de euros.

Pilar Gómez

Pilar Gómez ha hablado sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de Zapatero y sobre una información que publica 'Artículo 14' que señala que la Agencia Tributaria sospecha que las joyas valen mucho más que 1,3 millones. "En 'Artículo 14' hemos hablado con técnicos de Hacienda, quienes, una vez que se ha personado la Abogacía del Estado, que es la que representa a la Agencia Tributaria, van a tener que hacer su tasación", ha subrayado.

En este sentido, Gómez ha recordado que "ya la propia Ansorena dijo que esta tasación era una tasación preliminar y que tenían que mirar más". "Por su parte, los técnicos de la Agencia Tributaria, los que trabajan en esto, dicen que a priori, viendo la tasación de Ansorena, les sale que la cifra del precio del valor de esas joyas sería mayor, lo que supone que también el delito puede ser mayor", ha apuntado la periodista.

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