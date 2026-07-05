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Continúa su defensa

El Gobierno intenta contener el desgaste de las causas judiciales mientras el PP carga: "30 imputaciones frente a cero dimisiones"

Los detalles Desde el Ejecutivo recalcan su "tolerancia cero" ante los "comportamientos irregulares" que se han ido detectando.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el Congreso
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El Gobierno intenta contener el desgaste que le están causando las causas judiciales en su contra. Y, en esa labor, siguen tratando de dejar clara su "tolerancia cero" ante "comportamientos irregulares".

"Tolerancia cero en cualquier circunstancia frente comportamientos irregulares o fuera de la ley y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias", ha afirmado Carlos Cuerpo, ministro de Economía.

Y, sobre las informaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Cuerpo pide esperar a la Justicia: "Todos tenemos que respetar ese principio de presunción de inocencia. Se están haciendo muchos juicios paralelos y es importante respetar la evolución de estos de estos procesos". Misma línea que defiende Diana Morant: "Zapatero nos ha pedido a todos que confiemos en él, y de momento, confío".

Ahora bien, desde el sector más critico del partido, Emiliano García-Page vuelve a desmarcarse: "Me preocupa la corrupción, pero lo que me preocupa sobre todo es el dispositivo para taparla. Eso es lo verdaderamente grave". Por ello, pone el foco en la gestión política de los casos: "Nos pone ante el precipicio de una posible imputación a la propia organización".

Mientras, desde la oposición convierten cada nuevo frente judicial en munición política contra Pedro Sánchez. "30 imputaciones frente a cero dimisiones y asunción de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno", ha asegurado un Elías Bendodo que ha señalado que la Moncloa se ha convertido en "una sala de espera del juzgado".

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