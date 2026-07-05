Revilla ve "insostenible" la situación del Gobierno de Sánchez y pide elecciones: "Cuanto antes sean, mejor"

¿Qué ha dicho? El expresidente de Cantabria apunta a las investigaciones judiciales que rodean al PSOE y afirma que la situación no va a mejorar en los próximos meses.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, considera "insostenible" la situación actual del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y pide elecciones anticipadas. Durante la XXXI Fiesta Regionalista en Cabezón de la Sal, Revilla expresó su preocupación por las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo y cuestionó cómo Sánchez puede dormir tranquilo. Revilla criticó la falta de coherencia política, recordando que Sánchez pactó con formaciones con las que inicialmente dijo que no lo haría. También extendió su crítica a Juan Manuel Moreno Bonilla por sus acuerdos con Vox en Andalucía. Revilla mostró su temor ante un posible Gobierno en España con PP y Vox, considerando que sería "un retroceso en cantidad de cosas para España".

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ve "insostenible" la situación actual de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y aboga por elecciones anticipadas. Así lo ha dicho en su intervención en la XXXI Fiesta Regionalista en Cabezón de la Sal, donde ha respondido así al ser preguntado por las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo.

"Cuanto antes haya elecciones, mejor. Esto es insostenible", ha mantenido, cuestionando cómo Sánchez puede dormir tranquilo con la situación actual.

Además, considera que la situación no va a mejorar en los próximos meses y que todos los caminos llevan al mismo sitio: "Esto no conduce más que a elecciones".

Revilla, en sus palabras, ha criticado la falta de coherencia de la clase política recordando también a Sánchez, cuando anunció que no pactaría con determinadas formaciones con las que finalmente llegó a acuerdos.

Esa crítica la ha hecho extensible a Juan Manuel Moreno Bonilla, líder del PP en Andalucía, por los acuerdos con Vox que le han llevado a la presidencia de la Junta después de haber defendido una posición diferente.

El líder regionalista ha mostrado su preocupación por un posible Gobierno en España con PP y Vox. En ese sentido, dice que le "aterra" la opción de ver a Santiago Abascal como vicepresidente de un Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Revilla, en ese supuesto, considera que supondría "un retroceso en cantidad de cosas para España".

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