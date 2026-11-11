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Polémica en la huelga

Unai Sordo, sobre el vídeo del PP repartiendo gambas en la manifestación de la huelga general: "Hay más tontos que ventanas"

El contexto Las Nuevas Generaciones del PP han han acudido a la manifestación para grabar un vídeo en el que se ve a un militante repartiendo gamas a los manifestantes.

UGT y CCOO califican de "éxito rotundo" las manifestaciones de la huelga general
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Cientos de miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda durante la jornada de huelga general convocada este miércoles por CCOO y UGT. Ante esta situación, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han acudido a la manifestación para grabar un vídeo en el que se ve a un militante 'popular' repartiendo gamas a los manifestantes.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha respondido a este vídeo en Más Vale Tarde. "Decía mi abuela que hay más tontos que ventanas, así que no lo voy a comentar, que les den", ha afirmado.

Por su parte, Pepe Álvarez, líder de UGT, ha pedido que los dirigentes de las juventudes 'populares' recapaciten tras el polémico vídeo: "A ver si los jóvenes del PP piensan un poco en los jóvenes de España y dejan de decir tonterías".

"Qué vergüenza que las juventudes de un partido tengan tan poca sensibilidad", ha concluido el secretario general de UGT en Más Vale Tarde.

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