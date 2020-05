Trump asegura que asistirá a los fuegos artificiales en el Monte Rushmore en julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que asistirá el próximo 3 de julio a la celebración en el Monte Rushmore del espectáculo de fuegos artificiales, después de que la Casa Blanca haya eliminado las restricciones y tras estar más de un mes en Washington a causa del coronavirus. "Durante alrededor de 20 años no se ha permitido por razones medioambientales. ¿Te lo puedes creer? Si es todo piedra", ha afirmado Trump en una entrevista, recogida por el diario 'The Hill', donde ha precisado que tendrán unos "grandes fuegos artificiales". El espectáculo estaba prohibido en el Monte Rushmore desde 2009, aunque el Departamento de Interior ha realizado una evaluación medioambiental y ha detallado que no habrá "ningún impacto significativo" si el espectáculo se reanuda este año.