Los hosteleros ven inviable el plan de desescalada para el sector anunciado por el Ejecutivo.Con la llegada de la Fase 1, a partir del 11 de mayo, abrirán las terrazas, si bien solo al 30% de su aforo para asegurar la distancia de seguridad

Rafael Andrés, miembro del Comité Ejecutivo de la organización empresarial Hostelería de España, ha tachado el plan de "incoherente", asegurando que "en una primera valoración sería inviable abrir en estas condiciones".

Andrés ha indicado que la media de mesas en las terrazas de los locales está en torno a las nueve, por lo que con la restricción del 30% de aforo, como se contempla en Fase I, no sería posible reabrir estos espacios. El hostelero ha defendido, en cambio, permitir reabrir las terrazas manteniendo dos metros de distancia entre las mesas.

Respecto a la segunda fase, las asociaciones de hosteleros reclaman poder reabrir el espacio de la barra, algo que no está previsto hasta la última fase y que, según Andrés, representa más de un 75% del negocio hostelero. Desde las asociaciones defienden, en cambio, llevar a cabo una "experiencia piloto" en la hostelería de alguna población que no haya sido gravemente afectada por el coronavirus.

Alejandra García es la responsable de un restaurante madrileño que lleva un mes y medio cerrado. Aunque asegura que "a nivel económico no compensa" abrir solo para la recogida de comida en el local (como está previsto en la Fase 0), "es una forma de que la gente del barrio vea que hemos recuperado actividad", sobre todo de cara a que la siguiente fase, cuando podrán abrir la terraza, que en su caso apenas tiene cinco mesas.

La idea, ha dicho, es "buscar fórmulas de compensar eso", por ejemplo enviando comida a domicilio, e incluso "poner turnos en la terraza" para evitar que un mismo grupo se siente durante varias horas, reduciendo aún más la rentabilidad.

"Prácticamente no vamos a tener clientes, ¿qué hacemos abiertos?"

Por su parte, José Miguel Bielsa, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Playa de las Arenas, en Valencia, habla de "incertidumbre". Según ha explicado en Al Rojo Vivo, en este enclave turístico apenas habrá clientes hasta que no se recupere la movilidad entre provincias y se abra la playa, por lo que "igual no es conveniente abrir tan pronto". "Prácticamente no vamos a tener clientes, ¿qué hacemos abiertos?", ha planteado.

"Lo que nosotros queremos es aprovechar la temporada turística, de verano, que ya tenía que estar empezada, este fin de semana ya estaríamos al 100%", ha apuntado el hostelero, que no cree que haya problemas para mantener la distancia de seguridad. En este sentido, ha explicado, han pedido al Ayuntamiento que les permita ampliar las terrazas "para descongestionar la parte de dentro del local".