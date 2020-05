El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, admitió que "se produjeron escenas en Ifema que no se debían haber producido" y que "realmente no casan con el mensaje" que transmiten las instituciones en la lucha contra el Covid-19.

En su caso, pidió disculpas "si en algún momento" incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad que estamos pidiendo a la sociedad madrileña".

Con motivo de la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, en declaraciones a Telemadrid, Almeida se pronunció así después de que la Delegación del Gobierno en la Comunidad dijese que se investigará el acto de clausura del hospital de emergencia de Ifema celebrado por si se no se hubieran respetado las normas de distancia física aconsejadas, al haberse producido aglomeraciones durante la ceremonia.

Almeida analizó que Ifema se convirtió en "un símbolo de esperanza de que las cosas avanzan por donde todos queremos” y consideró que precisamente esta situación provocó que “se desbordaran las emociones".

"Yo, desde luego, digo y no lo oculto que ayer se produjeron escenas en Ifema que no se debían haber producido", reconoció de inmediato.

"No fue desde luego nada a propósito ni nada intencionado como también se está planteando. Pero, desde luego, tenemos que ser especialmente cuidadosos para que esas escenas no se produzcan y no transmitamos una imagen que es la que no nos corresponde a las instituciones", aseveró el primer edil de Madrid.

En relación con las actuaciones de la Delegación del Gobierno, se declaró "muy respetuoso" porque este órgano "puede investigar lo que tenga por conveniente".

"Pero también digo que es la primera noticia prácticamente que tenemos a lo largo de esta crisis de la Delegación del Gobierno", aseguró, expresando su deseo de que "se implicara más" y "no sólo para investigar esto, que si lo tiene que hacer, lo haga, sino también para arrimar hombro y echar mano a instituciones madrileñas en los momentos que pasamos".

"Pero, insisto, Ifema fue símbolo de esperanza, se desbordaron las emociones, se produjeron escenas que no se debían haber producido", reiteró Almeida, volviendo incluso a pedir perdón si en algún momento transmitió una imagen que "no es la que debe" como alcalde de Madrid.

Finalizó animando a los madrileños en esta lucha que sigue y pidiendo "no bajar la guardia". "Hemos hecho más de lo que queda, pero demos un paso atrás", solicitó.

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aprovechó para reconocer la labor del pueblo madrileño. "No sabíamos cómo iba a reaccionar cuando tomamos la decisión de tomar medidas drásticas para protegerles, podían haber reaccionado de muchas maneras, pero tomaron la decisión de hacerlo de la forma más madura y responsable posible", agradeció.

"Juntos vamos a salir de ésta", enfatizó Villacías, aunque apeló a la "responsabilidad" en esta jornada en la que se permiten ya paseos y deporte individual en determinadas franjas horarias. "Ahora es más que nunca importante no bajar la guardia", incidió, demandando "un poquito más de esfuerzo" y ser "responsables hasta el final".