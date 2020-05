Fernando Simón ha comenzado su comparecencia diaria con un rival que le ha tenido contra las cuerdas durante unos segundos. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sufrido un irrefrenable ataque de tos.

"Disculpen", decía Simón mientras procedía a beber agua. La tos no remitía y ha sido el propio Simón el encargado en explicar el motivo de ese ataque de tos.

"El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado", añade sonriendo Simón.

Finalmente, se ha sobrepuesto a los problemas, explicando los datos del impacto del coronavirus en España. Durante el turno de preguntas, Simón ha añadido que un miembro del equipo le ha dado un caramelo de menta, al que le ha agradecido el gesto.