El PP tumbará junto a Vox, BNG, Junts y Podemos el decreto antiapagones de Sánchez

El Gobierno no logró aprobar un decreto ley crucial para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones masivos, como el del 28 de abril. La falta de abstención del PP y el rechazo de Podemos, que consideró insuficiente el plan, fueron determinantes para tumbar la norma. En un Pleno extraordinario del Congreso, el Gobierno de Sánchez necesitaba el apoyo del PP, pero este se alineó con Podemos. Junts no reveló su voto, mientras que ERC y PNV apoyaron al Ejecutivo. Aunque el decreto contaba con el respaldo de eléctricas y ONG, el Gobierno anticipó que el balance legislativo es positivo.

Finalmente, el Gobierno no conseguirá aprobar al completo su último examen antes de las vacaciones de verano. Una de sus grandes apuestas, aprobar un decreto ley para reforzar el sistema eléctrico y evitar un nuevo apagón masivo, tras el histórico vivido el 28 de abril, no se producirá. El PP no se ha abstenido en la votación. Una posición casi esperada, pero que, sumada al ya anunciado 'no' de Podemos, tumba esta norma.

Este martes, se celebraba en el Congreso de los Diputados un Pleno 'escoba', de forma extraordinaria. En él, se ha debatido sobre tres decretos ley. Sin duda, el que más se tambaleaba era el del refuerzo del sistema eléctrico porque, para su aprobación el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez necesitaba la abstención del PP. Solo con ese 'favor' por parte del Partido Popular, el decreto ley se podría haber aprobado. Salían las cuentas.

Pero era pedirle mucho al PP, que no ha dudado en seguir la senda de Podemos, que ya habían dicho públicamente que el plan para fortalecer el sistema eléctrico en España era insuficiente. Por eso, lo tenían claro: iban a votar 'no'. Y así ha sido.

Tras agradecer el "extraordinario comportamiento durante el apagón" de toda la población, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen ha presentado al resto de diputados este real decreto "con medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico". Según ha recordado, el 30 de abril se creó "el comité para analizar las causas de ese apagón. Un comité interministerial que ha trabajado con rigor y siempre con la determinación de explicar lo que ocurrió", ha dicho Aagesen. Tras pasar por todos los trámites e investigaciones, la ministra ha dicho que se puede decir que "el cero eléctrico se produjo porque la tensión no se pudo controlar". Porque hubo sobretensión.

Además, ha asegurado que el Gobierno ha "preparado el sistema para que no vuelva a ocurrir" y que el real decreto que no se ha aprobado, contenía muchas de las propuestas hechas en el Congreso por otros grupos. Así, ha defendido que ha habido "diálogo" en la cámara, que se ha escuchado a todos y que, por ello, esperaba "la responsabilidad y la altura de miras" de la cámara. Que se aprobara el real decreto antiapagones.

Junts, acostumbrado ya a someter al Gobierno a la incertidumbre, tampoco había revelado el sentido de su voto. Al final, Junts votará en contra del decreto antiapagón del Gobierno de Sánchez. Sí cuenta con los apoyos de ERC y PNV.

Así, esta sesión se puede entender como un nuevo examen a Sánchez. Como una forma de medir de nuevo la solidez de los apoyos parlamentarios del Ejecutivo, después de que el Ministerio de Trabajo decidiera hace una semana aplazar hasta el siguiente periodo de sesiones el debate del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, contra el que Junts presentó una enmienda a la totalidad.

Ya en previsión de este posible resultado, el Gobierno se ha anticipado sacando lo positivo. Porque, según han contado a laSexta, pase lo que pase, el balance de leyes aprobadas en lo que va de legislatura "ya es un éxito".

Un decreto apoyado por eléctricas y ONG

Fuera de la esfera política, el texto sí contaba con el visto bueno de todo el sector, desde energéticas hasta asociaciones ecologistas y defensores de las energías renovables.

El decreto pretendía reforzar el sistema eléctrico español, pero también favorecer las energías renovables y su almacenamiento, eliminar burocracia y obligar a la CNMC a ejercer más control. También y se endurecen las sanciones a las eléctricas que no controlen bien la tensión.