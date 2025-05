Los expertos desmontan los argumentos que acusan a las renovables del apagón: "No responden a la honestidad técnica"

"Muchas de las dudas que se siembran sobre energías renovables responden a crear un estado de inquietud en la población para intentar justificar lo que económicamente no se justifica", afirma Pedro Fresco en este vídeo.

Poco después del apagón, desde la derecha no se tarda en apuntar a las energías renovables como las causantes. Con bombardeo mediático incluido, son acusadas cuando la investigación sólo ha empezado.

Mientras Mª Paz Comech, profesora de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Zaragoza, apunta a "intereses económicos y quizá políticos" en este ataque a las renovables, Pedro Fresco, director general de AVAESEN, señala que "se están diciendo cosas que no responden a la honestidad técnica" y que muchas de las dudas que se siembran responden a crear un "estado de inquietud" para "justificar lo que económicamente no se justifica".

En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna pone a prueba los argumentos contra las renovables uno por uno. Empezando por el que asegura que el apagón se produjo porque había demasiada energía solar para la red eléctrica. A las 12:30 horas del 28 de abril la energía solar manda en el mercado, alimentando casi al 55% del sistema.

Un porcentaje que, según Fresco, era "relativamente normal para una mañana de primavera soleada". Con los datos de Red Eléctrica y rebobinando hasta el día que muere el papa Francisco, una semana antes del apagón se registra récord de energía fotovoltaica, un 61%, y no pasó nada.

Cuando Eduardo Prieto, jefe de operaciones de Red Eléctrica señaló a la "región suroeste del sistema peninsular español" como origen del apagón, algunos pensaron en Extremadura, que tiene algunas de las plantas fotovoltaicas más grandes de Europa, y que estas eran las culpables del colapso.

Fresco, sin embargo, opina que "no tiene sentido" hablar de que la caída de una central fotovoltaica puede producir la caída del sistema, pues "muchísimas veces ha habido caídas de grandes centrales". De hecho, afirma que en 2024 "hubo nueve eventos donde una central nuclear se desconectó".

En este sentido, explica que una central nuclear son 1000 megavatios "y el sistema resistió perfectamente", mientras que la central foltovoltaica más grande de España podría suponer 500 megavatios. Si bien no descarta que haya una central renovable en el proceso de eventos, asegura "casi con toda probabilidad" que no sería la responsable del apagón.

Javier Revuelta, senior principal en la consultora AFRY, habla de un problema "extraño": "Es como si en un avión hubieran fallado varios tornillos a la vez cuando todo está preparado para que la peor vibración sólo pueda romper tornillos de uno en uno".

También existen informes oficiales de Red Eléctrica que apuntan a las renovables como problemáticas para el sistema. Sin embargo, Fresco sostiene que "la red requiere inversiones, adaptaciones, pero eso no quiere decir que el no haber hecho esa mejora activa el día 28 de abril de 2025 sea la causa del apagón, porque la causa del apagón no se conoce".