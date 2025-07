Junts lanza un ultimátum al Gobierno: o se ponen las pilas o no darán ningún paso más en favor del Ejecutivo

El contexto El partido de Carles Puigdemont aprovecha el último pleno antes del verano para dejar claras sus exigencias. O Sánchez cumple, o ya no serán más 'socios' en esta legislatura.

Este martes hemos asistido a un nuevo alejamiento entre el Gobierno de Pedro Sánchez y uno de sus socios de investidura: Junts. Los de Carles Puigdemont han dado la sorpresa en el Congreso de los diputados, junto al BNG, votando 'no' a loa aprobación del llamado decreto antiapagón. Han tumbado el plan del Ejecutivo para fortalecer el sistema eléctrico y evitar que se repita un apagón total. Junts ha retirado su apoyo en esta votación.

Pero, más allá de las consecuencias para el sistema eléctrico, la derrota parlamentaria tiene secuelas para la relación del Gobierno con sus socios. Especialmente con uno, con Junts per Catalunya, que no ha dudado en lanzar un ultimátum: o el Gobierno se pone las pilas con el uso del catalán en la Unión Europea y con la amnistía o no dudarán en decir "adiós" a su papel de socio.

Fuentes de total solvencia de Junts han contado a laSexta que "hay asuntos pendientes que están encallados". Uno de ellos, la amnistía de Carles Puigdemont. Aseguran que o el Gobierno reacciona o "no darán ni un paso más en favor de este Ejecutivo, que caerá por su propio peso".

Este es el aviso que ha mandado el partido de Puigdemont y lo hace en el último pleno, justo antes de que empiecen las vacaciones de verano.

Además, esas misas fuentes, aseguran que con el caso Cerdán sobre la mesa y ante la falta de una mayoría parlamentaria estable, "no va a ser Junts per Catalunya quien le dé victorias a este Gobierno".