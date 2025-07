Díaz evita entrar al detalle de las exigencias de Junts para aprobar la reducción de la jornada y defiende su aplazamiento: "Ha de darse en condiciones serenas"

Yolanda Díaz asegura que su partido está negociando con Junts "medidas de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas" para ganar su apoyo para aprobar la reducción de la jornada laboral, pero no ha querido entrar en detalles concretos sobre las exigencias de los catalanes, que hasta ahora habían vetado sumarse a la medida estrella de los miembros de la coalición. Así lo ha expresado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en una entrevista en TVE, y tras el aplazamiento de la tramitación parlamentaria para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

"Estamos siendo honestos", ha dicho, sin especificar más allá de una segmentación de los autónomos.

Díaz ha defendido, como ya expresó su partido este jueves, que el motivo de este aplazamiento era para que el debate parlamentario se dé "en condiciones serenas", a pesar de que los epsañaoles llevan 40 años sin tocar la jornada laboral.

La ministra se ha mostrado optimista ante una medida apoyada por todos los grupos: "Esto era absolutamente posible con el acuerdo de la patronal". Además, ha recordado, es la norma "más valorada por todos los ciudadanos votena a quien voten".

Sumar anunció este jueves que posponía el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados previsto, inicialmente, para el 22 de julio. En concreto, se ha aplazado al próximo periodo parlamentario de sesiones en septiembre por el ambiente político tras los presuntos casos de corrupción del PSOE y a petición de la formación catalana Junts, que ha solicitado más tiempo para seguir analizando las propuestas.

Las exigencias de Junts

Sobre la cuestión, más tarde, Junts aclaró que no ha pedido expresamente que el debate de totalidad sobre la reducción de la jornada laboral se deje para después del verano, según recoge Europa Press, pero ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha decidido no incluirlo en el orden del día del Pleno del Congreso previsto para la próxima semana, al constatar que no tenía apoyos para salvar ese primer trámite. Además, Trabajo temía que el caso de corrupción que acecha al PSOE y la entrada en prisión de Santos Cerdán convirtiese la votación en un plebiscito sobre la estabilidad del Gobierno. Los sindicatos CCOO y UGT han reclamado su reanudación "inmediata" al conocer la noticias.

Las medidas sobre las pymes que ahora se negocian, apunta Europa Press, se pusieron encima de la mesa durante la negociación con la patronal y los agentes sociales, pero finalmente no formaron parte del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT porque CEOE y Cepyme no se sumaron al acuerdo.

Sobre la corrupción, Díaz ha vuelto a descartar salir del Gobierno, salvo que se condenara al PSOE por financiación ilegal como le sucedió al PP, y ha insistido en que Sánchez "es un hombre limpio", como ya expresó en el Pleno del Congreso la semana pasada.