Adiós a una ley franquista: el Gobierno deroga la Ley de Secretos Oficiales de 1968

Fin a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. Tras varias iniciativas impulsadas por el PNV, el Gobierno ha dado luz verde en el Consejo de Ministros a la nueva Ley de Información Clasificada que sustituirá la norma franquista y, por primera vez, establecerá la desclasificación automática de documentos.

El proyecto de ley aún debe pasar por el Congreso y, una vez se apruebe, tardará un año más en entrar plenamente en vigor. Con esta nueva norma, el Ejecutivo quiere poner fin a la clasificación sine die de los secretos de Estado, ya que, actualmente, no existen plazos para la desclasificación. Además, permitirá sacar a la luz documentos relacionados con la dictadura y la Transición previos a 1981.

El plazo máximo para la información clasificada será de 60 años para el caso de la categoría de 'Alto Secreto', que tendrá un plazo de 45 años más 15 de posibles prórrogas. Las otras tres categorías son 'Secreto' (35 años para la desclasificación más 10 de prórroga), 'Confidencial' (7-9 años) y 'Restringido' (4-5), las dos últimas sin posibilidad de prórroga.

Sin embargo, existirán excepciones para mantener el secreto cuando se considere que existen motivos suficientes, especialmente cuando afecten a derechos humanos o a la seguridad nacional, según ha explicado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Además, podrá ligarse la desclasificación de documentos a un hecho histórico o al fallecimiento de determinadas personas, como podría ser el caso de colaboradores de la Policía o de actores clave en la lucha contra el terrorismo.

Sabor agridulce entre los socios

A priori, la norma saldrá adelante con el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno. Sin embargo, hay aspectos de la norma que no gustan nada a algunas formaciones, especialmente ese plazo máximo de 60 años. "Al final se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23-F", ha asegurado Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana.

Una sensación que comparte Bildu. Los abertzales consideran que se trata de un cambio puramente cosmético y que, con la nueva norma, la situación de los grandes secretos de Estado "seguirá igual".

No obstante, el Gobierno sostiene que los cambios son profundos y que, al contrario de lo que sucede desde 1968, no se podrán clasificar documentos sin motivos. "La clasificación será excepcional y no se podrá como ahora motivar sin explicación", ha explicado Bolaños. Una modificación que pondrá fin a una de las pocas leyes franquistas que siguen en vigor y que alinea a España con la legislación de otros países europeos.