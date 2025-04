Novedades sobre el apagón histórico: el cortafuegos del sistema eléctrico soportó la primera oscilación, pero no la segunda

Dos días después del apagón en la Península Ibérica, se revelan detalles sobre el evento que, en palabras el presidente Pedro Sánchez, causó la pérdida súbita de 15 gigavatios en cinco segundos. El Ministerio de Transición Ecológica informó que hubo dos oscilaciones, la segunda más fuerte, que provocó la caída del sistema eléctrico. Francia se desconectó automáticamente, pero se reconectó en 15 minutos, lo que indica que la infraestructura no está dañada. Aunque las causas son desconocidas, se descarta culpar a las energías renovables. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, asegura que no volverá a ocurrir, pero advierte que "no existe el riesgo cero".

Dos jornadas después del histórico apagón de la Península Ibérica se van conociendo nuevos detalles de lo sucedido en esos "cinco segundos" de este lunes en los que, en palabras del presidente Pedro Sánchez, desaparecieron de forma "súbita" 15 gigavatios. Un corto período de tiempo en el que fuentes del Ministerio de Transición Ecológica informan a laSexta que "hubo dos oscilaciones".

"La primera fue a las 12:33:16" produciéndose una "primera pérdida de generación energética" que termina siendo controlada. Algo que no se pudo hacer en la segunda debido a su fuerza. Fue entonces cuando el sistema eléctrico caía, pese a la existencia de un cortafuegos que en teoría tiene la capacidad de aguantar la pérdida de esos 15 gigawatios. Por eso, desde la cartera que dirige Sara Aagesen aclaran "debió ser más de esa cantidad", puesto que "si hubiera caído 14,5 gigavatios teóricamente parte del sistema podría haber seguido en marcha".

Ahora, es necesario analizar millones de datos correspondientes a cada milisegundo

Todo en cinco segundos en los que Francia se desconectó del sistema de forma automática, para así evitar el contagio de la caída. Eso sí, a penas un cuarto de hora después, a las 12:44:11, la conexión con el sistema galo se recuperaba. En ese sentido, Transición Ecológica ha explicado que el hecho de que se haya podido reactivar la conexión, significa que la infraestructura no está dañada.

Ya pasada la media de las oscilaciones en el sistema eléctrico español, la conexión también llegaba desde Marruecos. Precisamente, tres minutos después, a las 13:07, llegaba la primera carga al sistema español. De esta manera, desde la cartera que dirige la también vicepresidenta tercera subrayan que tan solo media hora después del cero energético volvía a haber consumo.

¿Qué fue antes, el huevo o la gallina?

Una caída súbita provocada por dos oscilaciones, pero cuyas causas todavía son desconocidas para todos, puesto que es necesario analizar millones de datos correspondientes a cada milisegundo. De hecho, todavía se desconoce si la pérdida de generación provocó las oscilaciones o al revés. Cuestión que recuerda al clásico 'qué fue antes, el huevo o la gallina'.

Por ello, desde Transición Ecológica insisten en que "hay que ver la secuenciación" de esos cinco segundos de un apagón histórico e investigar para esclarecer si se trató de un evento propio del sistema o si corresponde a un fenómeno exógeno a este. Eso sí, advierten de que, por el momento, no se puede achacar lo sucedido a una tecnología concreta, ni tampoco plantear cambiar el rumbo respecto a las energías renovables.

¿Cambio de paradigma energético?

Cuestión que este miércoles ha subrayado la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en lo ha sido su primera declaración pasadas 48 horas desde el apagón. "Relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es correcto", ha sostenido Corredor, al tiempo que ha asegurado que "a día de hoy no va a volver a ocurrir" un apagón. Eso sí, no dudaba en advertir que "no existe el riesgo cero".

Volviendo a las renovables y al aprovechamiento político del Partido Popular (PP) en defensa de las centrales nucleares, desde la cartera de Aagesen aclaran que no se sabe que hubiera pasado si hubiera habido más participación de las nucleares en ese momento. Asimismo, han explicado que la primera llamada que se hizo fue al Consejo de Seguridad Nuclear, desde donde se activó el plan de emergencia y los sistemas de regeneración de estas plantas.