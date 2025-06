"La intención es aguantar hasta 2027": los cuatro mensajes del Gobierno a sus socios de investidura tras el caso Cerdán

Crítico momento el que atraviesan el PSOE y el Gobierno. Crítico, por el informe de la UCO. Por el caso Cerdán. Por el hecho de que los agentes le sitúan en el epicentro de la trama Koldo en el presunto cobro de comisiones y de adjudicaciones. Ante eso, en Moncloa ya se han movido y han llamado a todos sus socios de investidura para transmitirles cuatro mensajes.

Así lo ha desvelado María Llapart, periodista de laSexta, en laSexta Xplica. "Fuentes parlamentarias nos confirman que Moncloa ha llamado a los socios de investidura. Ha llamado a Junts, al PNV, a Bildu, a Podemos, a ERC...", comienza.

En sus conversaciones, cuatro mensajes. "Dar explicaciones sobre lo que ha pasado, escuchar los planteamientos que tienen los socios de investidura para dar continuidad a la legislatura y saber qué esperan del Gobierno, tratar de tranquilizarles y transmitir que la intención del Ejecutivo es la de aguantar hasta 2027", cuenta Llapart.

Año en el que habría elecciones. Año que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no quiere adelantar como afirmó en la comparecencia ante los medios en la que pidió "perdón" a la ciudadanía. Todo, tras saber que Santos Cerdán, su exnúmero tres y ya exsecretario de organización socialista, estaba señalado por la UCO.

De momento, el navarro sigue sin presentar su renuncia como diputado. "Al comienzo estaban confiados. Que no nos preocupáramos, que iba a renunciar el viernes. Pero eso no llegaba, y no lo ha hecho el sábado. Hay personas importantes que sospechaban que no lo haría o que fuera el 25 a declarar voluntariamente como aforado", cuenta Llapart.

Y concluye: "Él ha transmitido en Ferraz que el lunes lo deja... pero no le creen. Saben que no tiene palabra. Solo desean ver esa renuncia firmada por Cerdán".