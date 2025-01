Tudanca tira la toalla ante la presión de Sánchez y renuncia a seguir al frente del PSOE en Castilla y León

El actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado durante la mañana de este martes su renuncia como líder de los socialistas en la comunidad. Así, se confirma su marcha tras una década al frente de la federación castellanoleonesa, donde el nombre que más suena como sustituto es el del alcalde de Soria y secretario provincial, Carlos Martínez. De hecho, fuentes socialistas confirman a laSexta que su candidatura se da por hecho.

Una salida que llega después de la crisis interna abierta el pasado 3 de octubre, cuando el Comité Autonómico socialista aprobó con una amplia mayoría un calendario de primarias que fue impugnado por el Comité Federal de Garantías del PSOE, a instancias de un grupo de militantes, entre los que estaban el secretario provincial del PSOE de León, Alfonso Cendón o el vallisoletano Javier Izquierdo, así como otros cargos.

De esta manera, Tudanca tira la toalla ante la presión ejercida desde la Secretaría General del partido que actualmente ostenta Pedro Sánchez y al que apoyó en 2014 en su reconquista de la formación. Precisamente, sobre el también presidente del Gobierno, asegura que han "compartido la lucha por construir un partido más democrático y de los militantes", por lo que destaca que han "compartido proyecto político". En esa línea, se muestra contundente al asegurar que sus "adversarios están fueran del partido".

Eso sí, descarta haber sido obligado a marcharse, como tampoco fue obligado a quedarse al frente de la federación en su día: "Hace dos años escuché a muchos y decidí quedarme, nadie me obligó y nadie me obliga hoy a irme; es una decisión personal, lo fue entonces y lo es hoy", ha asegurado desde la sede vallisoletana de la formación. No obstante, admite quedarse con "la espinita" de no haber logrado la presidencia de Castilla y León para la que se presentó hasta en tres ocasiones.

Durante su intervención, Tudanca también ha desmentido sentir "ni un poquito de nostalgia", como tampoco "decepción" o "rencor". Incluso, adelanta que "no hará ruido" y ofrecerá "todo su respaldo" al que previsiblemente será su sucesor para el que asegura siempre ha tenido "buenas palabras": "Saben de mi cariño y mi respeto por Carlos".

Ahora cabe esperar que Martínez, quien ha logrado hasta cuatro mayorías absolutas consecutivas en las elecciones municipales en Soria desde 2011 hasta 2023, anuncie se precandidatura para sustituir a Tudanca. No obstante, fue en 2007 cuando se convirtió en el regidor más joven de la ciudad con 34 años. Precisamente, este martes arranca el plazo hasta el miércoles.

Por su parte, la presentación de avales de los candidatos a secretario regional se desarrollará hasta el 17 de enero, mientras que la campaña de los aspirantes será entre el 22 y el 31 del mismo mes. En el caso de que haya más de un candidato las votaciones tendrían lugar el 1 de febrero. Si fuera necesaria una segunda ronda en el proceso de primarias, los militantes volverían a votar el 8 de febrero. Además, está previsto que el congreso autonómico se celebre en Palencia durante los días 22 y 23 del próximo mes.

Reconfiguración socialista

Durante el 40º Congreso Federal celebrado en Sevilla, el presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, fijó sus objetivos en las próximas elecciones autonómicas, previstas para 2027, donde quiere recuperar el poder territorial después del batacazo de 2023. Con esa aspiración ha pedido todo el esfuerzo y la unión del partido para elegir a los nuevos secretarios generales regionales y disputar el control de los territorios al PP.

La batalla más candente está en Andalucía, donde los socialistas ya admiten que la candidatura de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es una posibilidad. De hecho, la vicesecretaria general del PSOE sería la oponente más fuerte al actual y hasta hace poco único candidato Juan Espadas, a quien le habrían salido voces críticas en el partido. De hecho, durante la mañana de este martes también ha anunciado su marcha como líder de los socialistas andaluces.

Él ahora tiene un nuevo contrincante oficial que es Luis Ángel Hierro, catedrático sevillano que opta también a ser el cabeza de lista. Lo cierto es que Sánchez quiere recuperar Andalucía porque es uno de los bastiones socialistas pero también uno de los más complicados con un Juanma Moreno cada vez más asentado como presidente de la Junta.

Donde sí hay más de certezas es en Aragón, donde la ministra de Educación, Pilar Alegría, ya ha confirmado su voluntad de presentar su candidatura para "presidir el PSOE de Aragón". Frente a ella está Darío Villagrasa, apadrinado del expresidente y crítico con el PSOE central, Javier Lambán, quien rechaza a Alegría como su sucesora. No obstante, la lista de candidatos podría ser más larga ya que el plazo se abre el 24 de este mes.

En Extremadura ya se ha celebrado un debate entre las dos candidaturas que irán a primarias el día 11 de este enero. El proceso enfrentará al actual secretario general y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y a la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, quien dio la sorpresa al presentarse poco antes de que acabara el plazo. Según fuentes socialistas, la pugna está abierta y no descartan ningún escenario ni resultado en las primarias.

El de Murcia es el escenario más abierto con cuatro candidaturas entre las que no está el aún secretario general, José Vélez, quien explicó su paso al lado porque quiere "un partido más fuerte, ilusionado y unido". Con la salida de Vélez se ha abierto un horizonte que podría debatirse entre dos figuras fuertes de la formación, el exsecretario general Diego Conesa, y el diputado Francisco Lucas, afín a Vélez. En las primarias de los próximos 19 y 26 de enero también participarán el médico y expresidente del Real Murcia Txema Almela y el abogado lorquino Juan José González Amador.