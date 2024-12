Recado de Yolanda Díaz a Sánchez tras el Congreso del PSOE: "Gobernar no es resistir"

"Gobernar no es resistir". Es el recado que ha lanzado Yolanda Díaz a su socio de gobierno en las últimas horas, ante un PSOE que da por hecho que Pedro Sánchez agotará la legislatura. Una idea, la de resistir, que marcaba este fin de semana el Congreso Federal del partido, en plena tormenta judicial sobre el entorno del Ejecutivo.

En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha reconocido abiertamente este lunes que el Gobierno no está proyectando una imagen de suficiente afán transformador que motive al electorado ir a votar. "En este momento no. Así de claro", ha afirmado Díaz en una entrevista en la 'Cadena SER', en la que ha repetido la idea de que "gobernar no es resistir", sino "transformar".

Para la dirigente de Sumar, gobernar es "tener una reforma fiscal que hace que a día de hoy las empresas tributen al 15%, gobernar es subir el SMI". "Esto es gobernar. Tenemos que decirle a la gente que estamos aquí para esto porque si no, no tiene sentido", ha advertido.

Las declaraciones de la líder del socio junior de la coalición llegan después de que este mismo lunes Sánchez reuniera a su nueva ejecutiva, tras un Congreso Federal del PSOE en el que llamó a los socialistas a resistir a la ofensiva de la ultraderecha y a "ganar las elecciones autonómicas, municipales y generales en 2027".

El PP, a su vez, también empieza a asumir que Sánchez no se va a irantes de concluir su mandato. Este mismo fin de semana, el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, cambiaba su discurso de pedirle la dimisión a prometer derrotarle en las urnas: "Aguanta, Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor, te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", aseguraba.

Todo ello, ante un mes de diciembre repleto de citas judiciales que salpican al ala socialista del Ejecutivo: el 12 de diciembre, el exministro José Luis Ábalos declarará por el 'caso Koldo' y a la semana siguiente lo harán su exasesor y el empresario Víctor de Aldama. El 18 está previsto que lo haga la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, mientras que el 20 lo hará Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que trabajó para ella.