Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en estrenar la denominada 'nueva normalidad' el pasado lunes. Ahora, y a pesar de que ya este domingo, 21 de junio, decaerá el estado de alarma, los presidentes de Euskadi y Cataluña han anunciado que darán por concluida la desescalada en sus respectivos territorios este mismo viernes. Así, vascos y catalanes entrarán en la nueva normalidad a partir de la medianoche.

Cataluña

El Govern ha decidido que Cataluña entre en la nueva normalidad dos días antes de que concluya el estado de alarma en España y el president Quim Torra ha firmado el decreto que así lo dispone, ya que la entrada de Barcelona y Lleida este jueves en la fase 3 permite a la Generalitat recuperar todas las competencias sobre su territorio.

Así, Torra ha anunciado que la región entrará en lo que ha denominado como una "etapa de recuperación", en la que no obstante se deberá mantener la "máxima prudencia". En este sentido, ha alertado de que la "imprudencia" podría abocar a la comunidad "volver atrás". "No me temblará la mano", ha alertado.

En esta nueva normalidad en Cataluña, se deberá guardar, como norma general, la distancia interpersonal de 1,5 metros, así como la higiene de manos y el uso obligatorio de mascarillas para mayores de seis años cuando no se pueda mantener la distancia, igual que había establecido el Gobierno central.

Desde el viernes y hasta el 25 de junio se establece un aforo del 50% en los locales cerrados y del 75% en aquellos abiertos, según ha explicado este jueves la consellera de Salud, Alba Vergés. Ese día, desaparecerán los porcentajes de aforo y se reemplazarán por la norma de que no haya más de una persona por cada 2,5 metros cuadrados.

País Vasco

Por su parte, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha firmado también un decreto por el que se da por terminada la fase 3 del proceso de desescalada el viernes y se levanta el estado de alarma, con la consiguiente entrada de Euskadi en la nueva normalidad.

De esta forma, a las 00:00 horas se dejan sin efecto todas las medidas del estado de alarma y entra en vigor la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno vasco. En virtud de esta, se seguirán manteniendo restricciones en los aforos de ciertos espectáculos e instalaciones deportivas, así como el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados y las sanciones en caso de incumplimiento.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha indicado que se deberán mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, el lavado de manos y el uso de mascarilla. En los establecimientos de hostelería se elimina el límite de aforo, siempre que se asegure la distancia de 1,5 metros entre las mesas.

Parques infantiles y zonas deportivas al aire libre podrán abrir siempre que no se supere el límite de una persona por cada cuatro metros cuadrados. Las piscinas deberán respetar el límite del 60% de su capacidad. Tiendas y centros comerciales podrán abrir sin límite de aforo siempre que se garantice la distancia de 1,5 metros y el 60% de aforo en los espacios comunes y recreativos.

Cines, teatros, auditorios y otros establecimientos destinados a espectáculos podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo del 60%. También se permiten las actividades y espectáculos culturales al aire libre con un aforo del 60%, hasta un máximo de 1.000 personas. Discotecas y locales de ocio nocturno deberán limitar el aforo al 60%, sin pistas de baile y con mesas en su lugar.