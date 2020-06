Galicia deja atrás la desescalada por la pandemia de coronavirus y es desde este lunes la primera Comunidad Autónoma en estrenar la 'nueva normalidad' a la que el resto del país se sumará el próximo domingo. Un salto que supone cambios importantes que se regirán por el real decreto de nueva normalidad que aprobó el martes el Consejo de Ministros y por reglas propias recogidas en el DOG (Diario Oficial de Galicia).

Con estas normas, el uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio para las personas de 6 años en adelante en el transporte público, en la vía pública y en espacios al aire libre y cerrados de uso público. En cuanto a la distancia interpersonal, debe ser de al menos metro y medio.

En playas, parques y zonas deportivas al aire libre el aforo máximo se calculará en base a la ratio de una persona por cada cuatro metros cuadrados. De hecho, una de las principales novedades es la reapertura de los parques infantiles en la que se establece esa misma norma: una persona por cada 4 metros cuadrados.

Regla del 75%

Desde este lunes también se amplía el aforo en todos los locales comerciales. Así, en bares restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, pequeño comercio y centros comerciales, el aforo aumenta al 75%, aunque en las zonas comunes y recreativas de éstos últimos, queda limitado al 50%

En el caso de las terrazas, también se amplía hasta el 75 % de las mesas permitidas el año pasado, con un máximo de 25 personas "por mesa o agrupación de mesas". Mientras que las discotecas y establecimientos de ocio nocturno solo podrán abrir sus terrazas al aire libre.

En los recintos para espectáculos o actividades deportivas, el aforo máximo permitido será igualmente del 75%, permitiendo hasta 300 personas en recintos deportivos cerrados y hasta 1.000 en los espacios abiertos. En los mítines, protagonistas en la precampaña de las elecciones autonómicas que se celebrarán el 12 de julio, el aforo máximo también será del 75%.

En lugares de culto, el aforo máximo será también del 75%. A las bodas podrá asistir un máximo de 250 personas en celebraciones al aire libre y de 150 en interiores, siempre sin superar el 75 % del aforo y en los velatorios podrán participar hasta 60 personas si son al aire libre y 30 si son en espacios cerrados, mientras que en la comitiva fúnebre se permiten hasta 75.

El teletrabajo para personas con hijos menores o que tengan a cargo personas con discapacidad quedará ampliado tres meses más, hasta el 15 de septiembre. Mientras que si la evolución del coronavirus lo permite, el 1 de julio se abriría el interior de las discotecas, locales de juegos infantiles y verbenas.

El presidente autonómico Alberto Núñez Feijoo ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que su administración tenía que tomar una decisión "coherente con los datos" y ha señalado que no tiene miedo a estos siete días en los que su comunidad se adelanta al resto del país, pero ha apuntado que sí teme a lo que pueda ocurrir desde 21 de junio cuando todo el país alcance la nueva normalidad por lo que considera tres riesgos: que no hay plan de rebrote nacional, que no hya herramientas jurídicas para afrontarlo sin estado de alarma y la apertura de las fronteras.