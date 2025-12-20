Del "tema sin resolver" a la preocupación por los "titulares": los mensajes de Vox que prueban que conocían la polémica de Revuelta

Los detalles La formación de ultraderecha sabía desde hace meses las irregularidades de su asociación juvenil con los fondos que recaudaron para la DANA.

Lo han intentado de todas las formas posibles. Han tratado de hacer ver que nada tienen que ver el uno con el otro. Pero no. Porque Vox lo sabía. Porque la formación de ultraderecha conocía desde hace meses las irregularidades de Revuelta y el desvío de los fondos que recaudaron para la DANA.

Empezando por Abascal. Empezando por el líder de la organización, que ya en septiembre le daba al presidente de su rama juvenil una orden clara. Tenía que obedecer al partido para aclarar sus cuentas antes de que el escándalo estallase.

"Hay un tema sin resolver. Ignacio Garriga y yo hemos encargado a Montse que lo resuelva contigo. Te pido que atiendas lo que diga Montse", expresaba el mensaje de Abascal al líder de su rama juvenil.

La Montse a la que hace referencia Abascal es Montse Lluis, que ya mostraba su preocupación por si el caso llegaba a estallar: "Esto es la asociación juvenil de Vox, es lo que los titulares van a decir".

Es lo que le llegó a decir a Jorge Buxadé. Un Buxadé que en su respuesta afirma que "Vox lo sabía", refiriéndose a las preguntas sobre una posible implicación en una presunta "estafa".

En ese sentido, Abascal ha afirmado que todo ha sido un ejercicio de transparencia poniendo como ejemplo la "denuncia" que han presentado. Una que, eso sí, parece haber llegado porque las cuentas no se han puesto en su sitio y porque el escándalo ha estallado.

Y también porque la exigencia de Buxadé a Revuelta, en la que pedía que se hiciera "todo lo preciso para disolver esa asociación" y que luego hicieran lo que les diera "la puñetera gana", no se ha conseguido. No se ha logrado eliminar la formación juvenil para no dejar rastro alguno.

