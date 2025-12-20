La cena de Navidad más política: así sería el encuentro entre las principales figuras en una misma mesa

El contexto Cuando terminen las elecciones este domingo en Extremadura, nuestros políticos pasarán unos días de vacaciones por Navidad pero, ¿cómo sería una cena protagonizada por todo ellos?

Tras esas elecciones de este domingo en Extremadura, muchos de nuestros políticos se irán unos días de vacaciones de Navidad junto con familia y amigos. Ahora bien, desde laSexta nos hemos imaginado cómo sería el encuentro entre todas las principales figuras políticas españolas en una misma mesa.

Que se juntasen todos a cenar, unidos, sería un milagro. De hecho, para empezar Carles Puigdemont y Míriam Nogueras no irían porque al Gobierno ya no lo quieren ver ni en pintura. No les trajeron lo que pidieron el año pasado y su respuesta es una mesa bloqueada, como lo está la mayoría en el Congreso de los Diputados.

Pero como si de una rencilla familiar se tratase, el Ejecutivo no da por perdida la relación y todavía creen en el amor. "Es una relación que obviamente atraviesa un momento complicado. Tampoco creo que sea imposible de recomponer", explicaba Óscar Puente, ministro de Transportes.

Cariño también tendrá que dar el Gobierno en su relación con Sumar. Lo que es seguro es que ya no se sentarían tan cerca de Pedro Sánchez por culpa de tres hombres: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar. Manchas de presunta corrupción y machismo que el presidente del Gobierno trata de olvidar porque, dice, desde el PSOE han actuado con "contundencia".

Quizás en la mesa también haya propósitos de Año Nuevo. El de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, quizás sea presentar unos Presupuestos.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo está pendiente de que tres personas hagan magia. Pero no los Reyes Magos, sino María Guardiola, Jorge Azcón y Juanma Moreno le traigan mayorías absolutas para no tener que conquistar a Santiago Abascal.

Con este panorama, solo les podemos desear una feliz política más próspera que la actual.

