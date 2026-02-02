La tibieza del PP ante el "hijo de puta" de una de sus concejalas a Sánchez: los 'populares' se desmarcan sin cesarla porque "pidió pronto perdón"

¿Por qué es importante? Desde el PSOE desconfían y responsabilizan a Feijóo. "O es cómplice o sencillamente es que esa provocación y esos insultos les van bien", ha señalado la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, condenó el insulto de la concejala Belén Navarro, quien llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez durante un mitin en Teruel. A pesar de la condena, Navarro sigue en el partido y no ha dimitido. Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat valenciana, considera inapropiado el incidente, pero no pedirá su dimisión ya que Navarro pidió disculpas. Desde Compromís y el PSOE critican las excusas y desconfían de la postura del PP. Yolanda Díaz, de Sumar, exige su cese inmediato, cuestionando la concepción democrática del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este lunes que "por supuesto" condena el gravísimo insulto de una concejala de su partido a Pedro Sánchez durante un mitin de campaña en Teruel el domingo, en el que le gritó "hijo de puta". Feijóo ha condenado estas palabras, pero la concejala sigue siendo del PP y aún no ha dimitido ni la han echado.

La que gritó fue la concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro, quien fue expulsada de forma inmediata del recinto, tras lo cual los asistentes aplaudieron al líder socialista, y Sánchez pidió calma y aseguró que quienes insultan no tienen argumentos "ni nada que ofrecer" a los ciudadanos.

Ante estos hechos, el presidente de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha dicho que lo ocurrido "no fue correcto" y "es la antítesis de lo que yo creo de la política y del respeto a las instituciones". A pesar de esto, ha afirmado que no va a pedirle la dimisión. "Nosotros no le hemos pedido la dimisión ni vamos a expulsarla del partido", ha asegurado.

Ante esta afirmación cabe preguntarse por qué, a lo que Pérez Llorca ha respondido que el motivo es que "ella pidió muy pronto perdón". En un comunicado ha pedido disculpas alegando que fue un acto espontáneo y ha reconocido que sus palabras son "inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político".

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que "dan un poco de risa las excusas de esta concejala". Desde el PSOE también desconfían y responsabilizan a Feijóo pese al desmarque 'popular'. El candidato del PP y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado: "Nosotros no hemos insultado ni vamos a insultar. Yo creo que los insultos: nunca".

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha señalado que "o es cómplice o sencillamente es que esa provocación y esos insultos les van bien". Diana Morant, secretaria genera del PSPV, ha señalado por su parte que "es difícil que Feijóo la condene cuando lo han convertido en un lema".

Tampoco le vale a Sumar la respuesta tibia del PP. "Cuando digo que haga algo es que la cese fulminantemente", ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, quien ha agregado que esa "es la concepción que el PP tiene de la democracia". Se acuerdan así de lo que se leía en los labios de Ayuso ya en 2023, esa apología de la fruta, que ha compartido Feijóo en redes y en actos pintorescos del PP.

