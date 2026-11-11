Tensión en el transporte por el 11N: Adelante Andalucía denuncia la agresión a dos compañeros en las cocheras de Metro de Granada

Los detallesLos agentes han cargado contra un piquete. En ese momento, uno de los policías ha empujado a la diputada Inma Manzano, tocándole un pecho, y han roto una costilla al secretario de Organización de Adelante Andalucía.

Una de las imágenes más llamativas que nos deja la huelga general de este 11N es la de las cargas policiales contra los manifestantes y miembros de los diversos piquetes en varias ciudades. También se han producido detenciones y hasta se ha usado gas pimienta contra los huelguistas. En Granada, han agredido a dos miembros de Adelante Andalucía que protestaban en las cocheras de Metro.

Es uno de los incidentes más fuertes vividos este 11N. La formación Adelante Andalucía ha denunciado que los policías han cargado contra las personas que formaban un piquete que ocupaba las vías de un tranvía, en la mañana de este miércoles, ante las cocheras de Metro de la ciudad andaluza. El resultado: una compañera ha sido empujada y toqueteada. A otro le han roto una costilla.

Por todo ello, Teresa Rodríguez no ha dudado en pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Porque aseguran que la tensión ha ido aumentando hasta que los agentes han "metido mano" a la diputada, Inma Manzano, y han agredido al secretario de Organización de Adelante Andalucía.

Una acción que el partido de izquierdas ya ha denunciado. "Es fácil cuando se ocultan tras su ilegal anonimato. Como si fuera un grupo de matones", ha escrito Manzano en redes sociales.

Tensión por el transporte en el 11N

Y no ha sido el único suceso en torno a los transportes en esta huelga general del 11N. Algo parecido ha ocurrido en Málaga. Allí, un convoy de agentes ha seguido a los manifestantes que no paraban de gritar uno de los lemas de esta huelga: "Tenemos que bajar los alquileres".

Intentaban bloquear la salida de los primeros autobuses de la jornada, pero han terminado recibiendo porrazos y empujones por parte de los agentes de la Policía. Tras ello, los agentes han retirado los obstáculos que ocupaban parte de la calle.

También hay que destacar los cortes que se han vivido en varias carreteras. En Madrid y en Barcelona se han repetido los piquetes. Por ejemplo, en una de las principales entradas de la capital catalana, los coches han tenido que dar la vuelta. La Policía no los dejaba pasar, como ha pasado en las salidas de Valencia.

En San Sebastian, un grupo de jóvenes ha impedido el acceso a la ciudad a cualquier vehículo; mientras que en Murcia, los mifestantes han rodeado a un hombre que iba en su coche, le han increpado y hasta roto el cristal trasero del coche.

Todo esto mientras que en el transporte público se ha cumplido con los servicios mínimos, pese a que en Barcelona, gran parte de las líneas de Rodalíes estaban canceladas. "Han cancelado el de las 8:00 horas, a las 8:20 horas. Nos han cerrado la estación de tren. Hemos cogido el coche hasta San Andreu y todos los metros estaban cerrados. No había nada", se ha quejado una afectada.

El letrero de "Suprimido por la huelga" se ha visto en muchas líneas de AVE. Según Renfe, se han dado hasta un 24% de cancelaciones y en los aeropuertos, pese a que no se ha notado tanto el impacto de la huelga general, sí se han cancelado 289 vuelos.

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