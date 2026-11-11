Samantha Hudson, tras ser rociada con gas pimienta en las cargas policiales de Gran Vía: "Tienen un problema de brutalidad y abuso de poder"

Samantha Hudson denuncia en Más Vale Tarde que un policía le ha rociado con gas pimienta en el piquete de Gran Vía: "Se han excedido totalmente de manera injustificada con civiles desarmados".

Más Vale Tarde habla con Samantha Hudson, que esta mañana tenía que ser atendida por una ambulancia después de que fuera rociada por un spray de gas pimienta por parte de los antidisturbios durante los piquetes en Gran Vía por la huelga general.

Ya recuperada gracias a la atención sanitaria, la cantante y activista afirma que "los cuerpos de seguridad del Estado tienen un problema de brutalidad y abuso de poder". En este sentido, explica que en el momento de la carga policial la Gran Vía estaba despejada, ellos se encontraban acotados por los escudos de los agentes y "frente nuestros cánticos de repente han empezado a aporrear a la gente".

Durante la carga, señala, "otro oficial se ha acercado corriendo a nosotras y nos ha disparado el gas pimienta muy cerca de la cara y apuntando al rostro". En su caso le ha entrado por los ojos y las vías respiratorias: "Ha sido un rato catastrófico", asegura.

Hudson destaca que no estaban "destrozando locales, respondiendo con violencia ni haciendo alarde de ningún tipo de agresividad" y que los agentes "se han excedido totalmente de manera injustificada con civiles desarmados y personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho de manifestarnos".

A pesar de todo, Samantha ha vuelto a las manifestaciones de esta tarde: "Nos quieren con miedo, pero nos tendrán con rabia", comenta la cantante, que considera que lo vivido "es un ejercicio de violencia con la intención de amedrentarnos y que sea ejemplarizante". Sin embargo, expresa su intención de seguir: "Estamos organizadas, juntas y no pensamos dar ni un paso atrás".

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