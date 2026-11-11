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"Ayuso es una sinvergüenza"

Chema Crespo, a Ayuso y el PP tras su ataque a los sindicatos: "Yo soy de la UGT casi desde que nací, ¿soy basura?"

Los detalles Isabel Díaz Ayuso se ha referido a los representantes de los trabajadores como "basura sindical" y "mafia" y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acabe con ellos si llega al Gobierno.

Chema Crespo, a Ayuso y el PP: "Yo soy de la UGT casi desde que nací, ¿soy basura?"
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En las últimas horas, el Partido Popular ha elevado el tono contra los sindicatos a raíz de la huelga general de este 11 de noviembre, ya que consideran en la calle Génova que se trata de una "huelga política".

De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a los representantes de los trabajadores como "basura sindical" y "mafia", y ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acabe con ellos si llega al Gobierno.

Al respecto, Chema Crespo asegura que los dirigentes del PP "no tienen ninguna vergüenza" al hacer este tipo de declaraciones. "Lo de Ayuso es de ser una auténtica sinvergüenza", añade el colaborador de Más Vale Tarde.

"Yo soy de la UGT desde que nací, ¿soy mafia o basura?", pregunta el periodista a Isabel Díaz Ayuso para concluir.

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