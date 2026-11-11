Ignacio Urquizu responde a Abascal: "Hablar de prohibir el derecho a la huelga es una barbaridad que atenta contra la Constitución"

Ignacio Urquizu analiza las declaraciones de Santiago Abascal en las que afirma que una huelga como la de hoy "no debería ser legal". El profesor de Sociología en la Complutense lo considera "fruto de la ignorancia de una persona que no sabe de lo que habla".

Ignacio Urquizu analiza en Más Vale Tarde las posibles consecuencias electorales de la huelga general, que en su opinión va a tener "poco efecto". En este sentido señala que "el PP tiene un problema, que es que el 20 por ciento de sus votantes se están yendo a Vox", especialmente en el voto joven, por lo que está endureciendo su discurso.

Sin embargo, no tiene claro que esto sea una buena estrategia para "frenar esa sangría", porque "al final están validando el discurso de Vox". De este modo, el profesor de Sociología de la Complutense recuerda que los mejores resultados del PP han llegado "cuando le han votado en el centro", porque "en la extrema derecha hay poca gente, donde hay gente es en el centro".

Santiago Abascal afirmaba en una entrevista que una huelga general como la que ha tenido lugar en la jornada de hoy "no debería ser legal". Urquizu señala que el líder de Vox "dice cosas que no son ciertas casi siempre".

En este caso, apunta que "hablar de prohibir el derecho a la huelga es una barbaridad que atenta contra la Constitución". Además, afirma que "el problema que va a tener Vox es que la gente va a votar a un partido que no va a hacer nada de lo que dice porque tenemos un Tribunal Constitucional y un cuerpo legislativo que justamente nos protege a los ciudadanos de partidos como Vox".

Por ello, considera que las declaraciones de Abascal son "más fruto de la ignorancia de una persona que no sabe de lo que habla".

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