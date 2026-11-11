Miles de personas salen a las calles en las manifestaciones por la huelga general en varias ciudades de España

Los detalles El mal tiempo no ha evitado que miles de personas protesten por el derecho a la vivienda y a salarios dignos. El Sindicato de Inquilinas ha cifrado en 400.000 el número de asistentes en Barcelona y 600.00 en Madrid; el Ayuntamiento de Bilbao habla de 12.000 y en A Coruña de 30.000.

Miles de personas se han manifestado en distintos puntos de España por la huelga general para exigir que se garantice el derecho a la vivienda y a los salarios dignos, tras años sufriendo el aumento del coste de la vida. Había convocadas más de 100 protestas en 85 ciudades españolas como colofón a la primera huelga general en 14 años, y la participación ha sido masiva, a pesar de las fuertes lluvias que han azotado este miércoles gran parte del país.

En Barcelona, el Sindicato de Inquilinas ha cifrado en 400.000 el número de asistentes, aunque la Guardia Urbana ha rebajado la estimación a unos 55.000. El Ayuntamiento de Bilbao habla de 12.000 manifestantes y el de A Coruña de 30.000 mientras, mientras que en Alicante los organizadores estiman cerca de 40.000 personas.

La huelga general de este 11 de noviembre fue convocada por los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Todas estas organizaciones han calificado de "gran éxito" la convocatoria, a pesar de que la CEOE la ha tachado de fracaso y ha situado su seguimiento en un 5%, muy por debajo de las cifras que manejan los sindicatos.

En la capital, la manifestación ha partido de Atocha y se ha desplazado hasta Plaza de España al grito de "contra el rentismo", "¿dónde está el Gobierno progresista?" o "ministra, rentista, que estás en nuestra lista".

En este sentido, los sindicatos han insistido en que las protestas iban dirigidas contra "los rentistas, la patronal y sus gobiernos", a pesar de las acusaciones del PP de ser "contra la oposición". "Estamos abriendo un nuevo ciclo. Mañana continuamos para poder conquistar el derecho a la vivienda, cueste lo que cueste y gobierne quien gobierne", ha declarado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, a laSexta.

Del Río ha marchado en la cabecera de la manifestación, donde se ha desplegado una gran pancarta con el mensaje: "11N. Huelga general. Vivienda, salarios, servicios públicos, pensiones. Contra la patronal, el rentismo y sus gobiernos". Así, otro de los lemas coreados durante la marcha ha sido "Gobierno y patronal, alianza criminal".

"Esta huelga es contra los rentistas, contra los especuladores, contra las grandes empresas y la patronal, contra las inmobiliarias y, por supuesto, también contra los gobiernos, contra todos los gobiernos de todos los colores a nivel central, autonómico y local, porque son culpables de haber protegido el rentismo en este país", ha subrayado la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, a 'EFE'.

*Noticia en ampliación

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido