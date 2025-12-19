Mar Griera, sobre el acercamiento del PP madrileño a las iglesias evangélicas: "Ayuso ha sido muy rápida"

El Partido Popular se ha acercado a las iglesias evangélicas. Estas, como señala la socióloga, "juegan un rol muy importante en la esfera Pública" en lugares como Estados Unidos o América Latina.

El Partido Popular ha apelado también a la religión para conseguir el voto religioso. Pero lo ha hecho acercándose a las iglesias evangélicas. Por ejemplo, la pastora evangélica Yadira Maestre asistió a un acto del PP, donde bendijo a José Luis Martínez Almeida, a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo.

Mar Griera, catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera que la presidenta madrileña "ha sido muy rápida en entender que jugar a generar alianzas con estas iglesias evangélicas es clave para ganar el poder político".

Solo en Madrid hay 817 centros de culto evangélicos. Griera señala que la Iglesia Evangélica es muy interesante ya que "cuando miramos la historia vemos que los primeros protestantes que instalaron en Barcelona pero también en Madrid tendían a ser progresistas".

Estas iglesias, como señala la socióloga, eran mucho más progresistas que en la actualidad. "Con la última oleada de crecimiento de iglesias evangélicas muchas de ellas son de carácter pentecostal, muchas de ellas de carácter neo-conservador y muchas de ellas vienen influenciadas de América Latina, de Estados Unidos y de estos movimientos evangélicos que juegan un rol muy importante en la esfera Pública", expone.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna ‘Del Rosario a Rosalía: ¿ha vuelto la fe?’ en atresplayer.