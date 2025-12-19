Tellado, desatado en sus ataques contra Zapatero: "Es la reina madre de toda la corrupción moral y económica del sanchismo"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP se ha preguntado que qué hacía el expresidente "reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que tres días después era detenido por el escándalo de Plus Ultra".

Miguel Tellado ha lanzado fuertes críticas contra José Luis Rodríguez Zapatero, calificándolo como "la reina madre de toda la corrupción moral y económica del sanchismo". Esto se debe a las informaciones que sugieren que Zapatero medió en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Aunque Zapatero negó haber intervenido en dicho rescate o tener conocimiento de operaciones judiciales, Tellado ha insistido en sus acusaciones tras la publicación de imágenes de un encuentro entre Zapatero y el empresario Julio Martínez, detenido por el caso Plus Ultra.

Miguel Tellado se ha mostrado desatado en su retahíla de ataques contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha calificado como "la reina madre de toda la corrupción moral y económica del sanchismo" debido a las informaciones que aseguraron que había mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Pese a que el expresidente declarara a laSexta que no había dado ningún chivatazo sobre ninguna operación judicial de cuya existencia no tenía constancia, que tampoco intervino en el rescate de la aerolínea y que no se ha visto con nadie de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el secretario general del Partido Popular ha arremetido contra él a raíz de las imágenes publicadas por 'El Debate' en el que se mostraba un encuentro entre Zapatero y el empresario Julio Martínez, que fue detenido por el escándalo relacionado con la aerolínea.

En una intervención en la Junta Directiva del PP gallego, Tellado ha asegurado que Zapatero es el "denominador común" de los escándalos que rodean al Ejecutivo y ha afirmado que es "la reina madre de toda la corrupción moral y económica del sanchismo": "Tiene ya el agua al cuello. El cerco se estrecha sobre él".

"¿Qué hacía reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que tres días después era detenido por la Guardia Civil por el escándalo de Plus Ultra? ¿Qué papel juega con el presunto blanqueo de capitales vinculado con el chavismo? ¿Lo va a explicar?", se ha cuestionado sobre un encuentro que le ha valido a la formación de Génova para llamarle a declarar en la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo'.

Además, Tellado ha apuntado que "no es de extrañar que un tipo tan siniestro sea la referencia de Pedro Sánchez".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.