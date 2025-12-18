El PP llamará a Zapatero a declarar al Senado en la comisión de investigación por el caso Koldo

Los detalles El expresidente del Gobierno tendrá que acudir a la Cámara Alta para declarar dentro de la comisión de investigación del 'caso Koldo', según ha podido confirmar laSexta.

José Luis Rodríguez Zapatero será llamado a declarar en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo, relacionado con su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El Partido Popular (PP) ha tomado esta decisión tras las informaciones de 'El Debate' sobre un encuentro entre Zapatero y el empresario Julio Martínez. Aunque el expresidente negó haber utilizado teléfonos prepago y aseguró no haber intervenido en el rescate, el PP ha usado esta noticia para criticar al Gobierno. Alicia García, portavoz del PP en el Senado, vinculó la cuestión con las ausencias de Pedro Sánchez y varios ministros en la Cámara Alta, sugiriendo que el Ejecutivo evita dar explicaciones.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, comparecerá para anunciar este noticia, una decisión de la formación 'popular' que llega después de las informaciones del medio 'El Debate' sobre un encuentro entre Zapatero y el empresario Julio Martínez.

En declaraciones a laSexta, el expresidente del Gobierno negó haber utilizado teléfonos prepago por parte del empresario, aunque sí reconoció mantener una muy buena amistad con Martínez. Zapatero desmiente que diese ningún chivatazo sobre ninguna operación judicial de cuya existencia, además, no tenía constancia. El expresidente asegura que no intervino en el rescate de la aerolínea y que no se ha visto con nadie de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Lo cierto es que el PP ya ha utilizado esta noticia como munición contra el Gobierno precisamente desde el Senado. La propia Alicia García preguntó a Bolaños sobre esta reunión y el rescate de la aerolínea. García vinculó esta cuestión con las críticas a las ausencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y 13 ministros a la sesión de control en la Cámara Alta, asegurando que el Ejecutivo "huye de dar explicaciones como huyó Zapatero al monte del Pardo con el presidente de Plus Ultra".

García preguntó al ministro para saber si "intercambiaron documentos o también favores", o si "Zapatero le dio el chivatazo y el otro borró pruebas", ya que, según los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, el empresario habría eliminado correos y mensajes poco antes de su detención.

