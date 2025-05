Susana Camarero recula sobre las víctimas de la DANA y se desmarca de Vox: "No tienen color político"

Susana Camarero, vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales del Consell, ha rectificado sus declaraciones iniciales sobre las víctimas de la DANA tras la polémica generada. Originalmente, había evitado criticar al portavoz de Vox, José María Llanos, quien acusó a las asociaciones de víctimas de estar controladas por partidos políticos. Camarero, en un primer momento, sugirió que algunas asociaciones tenían un perfil partidista. Sin embargo, ahora se ha desmarcado de Vox, afirmando su respeto hacia todas las asociaciones de víctimas y destacando que estas no tienen color político. Ha subrayado que las víctimas son la prioridad del Consell y ha expresado su disposición a recibirlas con empatía y respeto.

Susana Camarero da un paso atrás tras la polémica generada por las declaraciones que realizó sobre las víctimas de la DANA. Ante el revuelo generado, la vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales del Consell ha realizado un cambio en su discurso.

De esta forma, ha optado por desmarcarse de Vox después de que José María Llanos, portavoz del partido liderado por Santiago Abascal en Les Corts, arremetiese contra las asociaciones asegurando que las que "se montan al día siguiente de una tragedia como esta, no suelen ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados", destacando que están "controladas" por partidos políticos.

Unas ofensivas palabras que han provocado que algunas víctimas se planteen responder en los tribunales, y a las que Susana Camarero reaccionó en un primero momento intentando evitar criticar a Llanos, subiéndose al carro de criticar a las víctimas. En rueda de prensa, Camarero sostuvo que "no todas son iguales", pero, según ella, algunas asociaciones tienen "un claro y marcado perfil partidista".

Ahora, se desdice de esas declaraciones asegurando que ella respeta a todas las asociaciones de víctimas. "Las víctimas no tienen color político, son víctimas y están en nuestra prioridad. Son víctimas y merecen todo el respeto y comprensión", ha dicho Camarero, separándose de Vox. "No voy a compartir ninguna declaración en la que las víctimas no sean tratadas como tal", ha recalcado

Así se ha pronunciado, en su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, donde ha destacado que "todas las personas que van a recibir a las víctimas" en Bruselas "pertenecen al Partido Popular Europeo", mientras ha asegurado que la vicepresidenta comunitaria para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la socialista Teresa Ribera, se ha visto "obligada" a reunirse con estas asociaciones.

La consellera ha garantizado que las víctimas son "la prioridad" del Consell y "siempre" están en la acción de gobierno, por lo que les ha trasladado su "respeto, cercanía, empatía y cariño absoluto a todas y cada una de ellas". "Nuestras puertas están abiertas para recibir a todas las víctimas, como desde el primer día", ha abundado, y ha resaltado que tanto Mazón como ella y otros consellers están dispuestas a recibirlas "individual o colectivamente".