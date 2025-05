El portavoz de Vox en Les Corts insulta a las asociaciones de víctimas de la DANA: "Son verdaderos interesados"

Sin tapujos ni caretas, Vox no se esconde para insultar a las víctimas de la DANA en su propia tierra. El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, afirmó este martes que las asociaciones de víctimas de la mortal DANA del pasado 29 de octubre son entidades formadas por "verdaderos interesados" y que están "controladas" por partidos políticos. Este comentario no solo no gustó a PSPV y Compromís, sino que incluso algunas víctimas se plantean responder en los tribunales. La asamblea de la Asociación de Damnificados Horta Sud-Valencia está estudiando si presentará una demanda contra el portavoz ultraderechista por injurias y calumnias hacia la entidad por sus afirmaciones.

Al respecto, el presidente de la Asociacion de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia, Christian Lesaec, en un comunicado, recalca que ante estas afirmaciones "consideramos que nuestra asociación, debe responder ante esas acusaciones sin fundamento". Por ello, ha anunciado que en la asamblea que celebrará esta tarde la Asociación "se valorará la interposición de una demanda contra Llanos". "Serán pues, nuestros asociados y asociadas, víctimas de la riada del 29 de octubre 2024 los que decidan el rumbo a tomar por nuestra asociación, como siempre hemos actuado, y seguiremos haciendo por mucho que les pese a algunas personas", ha recalcado, según recoge Europa Press.

"Estas asociaciones que se montan al día siguiente"

Esta falta a las víctimas de Vox se produjo en rueda de prensa tras la junta de síndics. En un intento de justificar que las asociaciones de víctimas no figuren en el listado inicial de comparecientes de la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Llanos defendió que a nivel político "podría haber una representación de afectados", pero que "normalmente, las asociaciones que se montan al día siguiente de una tragedia como esta, no suelen ser de verdaderos afectados, sino de verdaderos interesados".

No han preocupado en exceso estas palabras de Llanos es a la vicepresidenta portavoz y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, que ha preferido subirse al carro de criticar a las víctimas. En rueda de prensa, Camarero ha sostenido que "no todas son iguales", pero, según ella, algunas asociaciones tienen "un claro y marcado perfil partidista". En cualquier caso, ha reiterado que estas asociaciones merecen toda la "simpatía y respeto" del Consell, y "especialmente" las propias víctimas. Sí ha salido al quite Juanfran Pérez Llorca ha asegurado que las víctimas "merecen todo el respeto del mundo" y ha garantizado que "si alguna quiere", podrá estar en la comisión de investigación constituida en Les Corts sobre la dana.

Quien sí rechazó de inmediato estas palabras fueron los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, quienes consideraron que muestran que en Vox son "mala gente" y que tratan a las víctimas con "crueldad, desvergüenza y falta de humanidad".