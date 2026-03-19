El Supremo abre una quinta causa contra Alvise: ahora por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

Entre líneas El eurodiputado habría amenazado a José Antonio Landaluce con publicar pruebas de comportamientos "presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos" si no dimitía.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, tras una querella del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por presuntas amenazas condicionales. El magistrado Antonio del Moral ha sido designado como instructor. La querella, inicialmente por coacciones y amenazas, solo ha encontrado indicios de este último delito. Según el auto, Alvise habría amenazado con difundir información perjudicial sobre Landaluce si no dimitía. Esta es la quinta causa abierta contra Alvise en el último año, con dos de ellas requiriendo un suplicatorio al Parlamento Europeo.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales. Asimismo, ha designado al magistrado Antonio del Moral como instructor de la misma.

La querella se formuló por un presunto delito de coacciones y por otro de amenazas condicionales. Sin embargo, según indica un auto al que ha tenido acceso laSexta, el tribunal solo ha apreciado indicios de este segundo delito.

"El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar (...) la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales", señalan los magistrados.

Para el Supremo, de los mensajes reproducidos en la querella se desprende que Alvise habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían a Landaluce comportamientos "presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos".

Además, habría vinculado de manera explícita el no publicar dicha información si el alcalde dimitía.

Según el auto, "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal", referido a las amenazas, ya que "se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

La quinta causa contra Alvise

No obstante, los magistrados no aprecian indicios de un delito de coacciones, que exige "una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación idónea para impedir o compeler".

El auto judicial añade que esto no significa que, cuando termine la investigación, no se pueda cambiar la forma en que se califican los hechos. Por todo ello, la Sala ha admitido a trámite la querella y la incoación del procedimiento.

Esta es la quinta causa abierta por el Supremo al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) en el último año. En dos de las cuatro que están ya abiertas contra él, el tribunal ha dirigido un suplicatorio al Parlamento europeo para continuar con los procedimientos.

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