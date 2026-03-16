Alvise le sale caro a Vox: los votos a SALF hacen perder hasta tres procuradores a los de Abascal en las Cortes de Castilla y León

Sí, pero... 'Se Acabó La Fiesta' no ha sacado ningún procurador con sus votos. De hecho, la división de voto en la ultraderecha ha beneficiado al PSOE, la formación que se ha acabado llevando esos tres procuradores.

Vox ha experimentado una leve mejora en las elecciones de Castilla y León, sumando un procurador más que en 2022. Sin embargo, la presencia de Alvise Pérez y su partido 'Se acabó la fiesta' ha complicado el panorama para la ultraderecha. En Valladolid, Segovia y Zamora, los votos a SALF han impedido que Vox obtenga tres procuradores adicionales, beneficiando al PSOE. A pesar de esto, Santiago Abascal ha evitado criticar a Pérez, defendiendo el derecho al voto libre. Por su parte, Alvise Pérez ha respondido a las críticas de Abascal, recordando comentarios previos sobre su partido.

Vox ha mejorado levemente sus resultados en las elecciones de Castilla y León. La formación de Santiago Abascal ha sumado un procurador más de los que consiguieron en los comicios de 2022. Pero el cómputo final podría haber sido mayor, concretamente tres procuradores más, y, si no lo ha sido, es por la presencia del agitador Alvise Pérez.

Él, con su partido 'Se acabó la fiesta', se ha convertido en un problema para la ultraderecha en España porque, con los votos que ha obtenido en Valladolid, Segovia y Zamora, no solo les ha costado los tres procuradores, sino que el beneficiado de esa división de votos a la derecha del Partido Popular ha sido el PSOE.

Y, al analizar los números, esa división demuestra lo caro que ha costado a Vox los votos de SALF. En Valladolid, 'Se acabó la fiesta' obtuvo 4.436 votos y a Vox le faltaron para arrebatarle un escaño al PSOE 1.665 votos. En Segovia, el partido de Alvise sumó 1.195 papeletas y los de Santiago Abascal se quedaron a 1.068 votos de robarle otro procurador al PSOE. Por último, en Zamora, SALF obtuvo 895 votos cuando a Vox le faltaron 284.

No obstante, el líder de Vox ha evitado cargar contra Alvise por los resultados electorales: "La gente tiene derecho a votar a cualquier alternativa política, obtenga representación o no lo obtenga, y no seré yo el que me ponga a hacer apelaciones al voto útil. El voto es de los ciudadanos". "No tengo absolutamente ningún reproche que hacer a la gente que haya votado a fuerzas minoritarias que no obtienen representación o que probablemente no la obtengan nunca", ha añadido.

En cambio, el agitador Alvise Pérez sí ha tenido un mensaje para Abascal: "Hace 18 meses dijiste que SALF con más de 800.000 votos era 'penoso y residual', y no te preocupaba; Hoy me acusáis de vuestra supuesta pérdida de escaños, como si los votantes fueran vuestros o quisieran solo votarte a ti".

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