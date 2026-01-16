La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la denuncia contra el alcalde de Algeciras al no advertir indicios de delito

El contexto José Ignacio Landaluce había sido denunciado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso/abuso sexual después de que se conocieran unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles 'populares'.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar las diligencias abiertas contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, tras una denuncia interpuesta por el PSOE al no advertir indicios de delito en su actuación por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso/abuso sexual.

Así lo ha concluido un escrito al que ha tenido acceso laSexta en el cual el fiscal jefe de la Sala de lo Penal ha informado de que "no existen en este momento diligencias de investigación activas" para responder a una petición de personación en las diligencias, una solicitud que rechaza al haber sido archivada la denuncia.

Una denuncia que presentó el PSOE después de que salieran a la luz unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles 'populares' porque consideraban que había "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP así como la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce en la contratación de una exconcejala del PP y exmujer de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

Tras la difusión del escrito, el alcalde ha agradecido en un mensaje de vídeo en sus redes sociales "el apoyo" que ha recibido en estas semanas "muy duras" en las que su nombre "ha sido pisoteado". "Siento alivio, siento paz, siento tranquilidad, no solo por mí, por mi familia, por mis compañeros, por mi equipo", explica Landaluce, que renunció temporalmente a su militancia en el PP tras hacerse pública la denuncia del PSOE.

Landaluce asegura que el fiscal ha archivado el caso "al no encontrar siquiera indicio alguno de nada de nada que investigar. El fiscal no ha necesitado llamar a declarar a ningún testigo, ni pedir ninguna documentación, porque no hay absolutamente nada". "Esto no me va a parar, me va a dar más fuerza", ha añadido.

