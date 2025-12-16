Sumar avisa al PSOE de que si no remodela el Gobierno estará "suicidándose": "Dudo que Sánchez tenga intención de inmolarse"

Los detalles La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, asegura en Al Rojo Vivo que su partido va a seguir pidiendo a Sánchez una remodelación "estructural" del Ejecutivo, ya que el PSOE no tiene otra salida para seguir en el poder.

Un suicidio. Así define Lara Hernández, coordinadora de Sumar, la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a remodelar el Ejecutivo "de arriba a abajo", tal y como había reclamado la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Ante esta falta de reacción por parte de Moncloa, Hernández defiende que su partido siga tensando la cuerda, ya que, sostiene, el PSOE no tiene otra salida que aceptar las peticiones de sus socios: "Vamos a ver qué dice el Partido Socialista, pero soy optimista. Dudo que el PSOE tenga la intención de suicidarse y que Sánchez tenga la más mínima intención de inmolarse".

"Queremos seguir profundizando en que se tiene que producir con carácter de urgencia una remodelación estructural y completa del Ejecutivo", asegura Hernández en Al Rojo Vivo. No obstante, aclara que su partido no quiere "un cambio de cara y de sillones": "Queremos un nuevo rumbo y una nueva hoja de ruta". Un cambio que del que está "convencida que va a llevarse a cabo" tras "la senda que ha abierto la vicepresidenta" Díaz con su entrevista en laSexta el pasado viernes.

Choque Sumar-Puente

Ante estas peticiones de "cambios profundos" efectuadas por Sumar, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reclamado al partido de Yolanda Díaz que deje de pedir "sacrificios en el altar" del PSOE y le ha preguntado "si en la propuesta de la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar y hay que remodelarlos a ellos".

Lara Hernández ha respondido a las palabras de Puente asegurando que es "una desgracia" que el ministro no comprenda el sentir de buena parte de los votantes progresistas ante el estallido de casos de corrupción y acoso sexual de las últimas semanas en el seno del PSOE.

"Si Puente se piensa que la gente es tonta y no está esperando un cambio en profundidad en el Gobierno, le invito a que vaya a misa el domingo", ha dicho la representante de Sumar haciendo referencia a ese "sacrificio en el altar" al que ha hecho referencia el titular de Transportes.

Ni valora ni descarta salir del Gobierno

Pese a que algunos de los socios del Gobierno han puesto sobre la mesa la posibilidad de retirarle el apoyo, la coordinadora de Sumar no aclara si su partido está considerando salir del Consejo de Ministros, aunque ha aseverado que "no hemos venido aquí a calentar ningún sillón". Por eso, argumenta que es necesario insistir en reclamar una remodelación del Gobierno: "Creo que la senda que marcó la vicepresidenta se va a abrir".

Al ser preguntada directamente por Antonio García Ferreras por esa hipotética ruptura de la coalición, Lara Hernández ni confirma ni desmiente que la opción esté sobre la mesa. "Vamos a ver cómo se producen las conversaciones", concluye la dirigente de Sumar en Al Rojo Vivo.

