Aznar advierte de que el objetivo de Vox es "sustituir al PP" y que en una futura coalición buscaría "la ingobernabilidad"

Los detalles El expresidente considera que las próximas elecciones generales van a tener "un carácter constituyente" y afirma que "el que pueda hacer, que haga".

Santiago Abascal y José María Aznar.
José María Aznar no se pone de perfil ante la situación que está viviendo el PP bajo la influencia de Vox en toda España. El expresidente ha advertido este martes de que la formación que lidera Santiago Abascal busca acabar con el Partido Popular.

"El único objetivo que tiene Vox es terminar y sustituir al PP. En una situación de difícil gobierno en España después de unas próximas elecciones, Vox no ayudaría al gobierno, ayudaría a la ingobernabilidad para intentar que el PP no saliera adelante", ha alertado en Murcia, durante la presentación de su libro 'Orden y libertad'.

El político ha añadido que las próximas elecciones en España van a tener "un carácter constituyente" y van a "poner todo el sistema constitucional, los valores constitucionales, todo, sobre la mesa". Ha asegurado que "eso es lo que nos jugamos en las próximas elecciones" y por ello, ha recurrido a su célebre frase: "El que pueda hacer, que haga".

Como ha opinado en otras ocasiones, para él "el único partido constitucional serio que existe en España es el PP" y ha llamado a la ciudadanía a "recuperar la ambición moral a través de la participación y la responsabilidad".

Aznar considera que no habrá un adelanto electoral en España porque Pedro Sánchez "no tiene ningún interés" en abandonar la Moncloa, y tampoco sus socios, por lo que será necesario "tener paciencia" para lograr una alternancia política.

"¿Por qué los miembros de la banda que está saqueando España van a querer marcharse del lugar desde donde están saqueando y desgarrado el país?", se ha preguntado en la presentación, donde ha estado acompañado por el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras.

