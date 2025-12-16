Feijóo pasa del chiste al insulto diciendo que los andaluces "no saben contar" y las respuestas no se hacen esperar: "Contamos la de tontos que hay en el PP"

El contexto El momento se ha producido cuando el líder del PP, en pleno discurso de balance del año, quiso presumir de los kilómetros de costa que tiene su Galicia natal: "Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar".

José García, portavoz de Adelante Andalucía, ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su comentario sobre que los andaluces "no saben contar", realizado durante un discurso en el que presumía de los kilómetros de costa de Galicia. García respondió en la red social X, afirmando que los andaluces saben contar "la de tontos que hay en el PP" y sugirió que Feijóo y Moreno Bonilla deberían centrarse en temas más importantes, como la contratación de personal sanitario. También reaccionaron la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y María Márquez, portavoz socialista en el Parlamento andaluz, quienes calificaron el comentario de falta de respeto y recordaron errores geográficos de Feijóo.

José García, portavoz de Adelante Andalucía, ha respondido de forma clara a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha dicho este martes que los andaluces "no saben contar". Y no ha sido el único en reaccionar.

El momento se ha producido cuando Feijóo, en pleno discurso de balance del año, quiso presumir de los kilómetros de costa que tiene su Galicia natal, pero al querer hacer un chiste le ha salido un insulto a los andaluces: "Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar".

Un comentario que no ha pasado desapercibido y ante el que ha recibido multitud de repuestas. Una de ellas, la del portavoz de Adelante Andalucía. "Sabemos contar perfectamente. Contamos la de tontos que hay en el PP", ha escrito en su cuenta de la red social X. Y ha agregado: "Ojalá Feijoo y Moreno Bonilla se pelearan por el número de sanitarias contratadas en vez de por estas tonterías".

También ha respondido la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, quien lo ha catalogado de "falta de respeto".

"Los andaluces y las andaluzas sí sabemos contar, señor Feijóo. Y sabemos también que no podemos contar con que Moreno Bonilla le exija una rectificación porque hace tiempo que comprobamos que prioriza los intereses de Génova a los de Andalucía", ha agregado en la misma red social.

María Márquez, portavoz del partido socialista en el Parlamento de Andalucía, ha enviado este otro mensaje a Feijóo: "Sabemos contar, y también sabemos dónde está Huelva. Que no es en el Mediterráneo como dijiste".

Y ha rematado con un hiriente "Anatop at". "Feijóo intenta ofender a los andaluces, el público le aplaude y Moreno Bonilla no le pide que se disculpe porque está presentando su libro", ha concluido.

