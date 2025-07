La hermana de Cerdán, sobre el dinero que recibió de Servinabar: "Me pagaron por trabajar seis meses en la contabilidad como autónoma"

Belén Cerdán, concejala de la localidad navarra de Milagro y hermana de Santos Cerdán, cobró 22.000 euros en 2020 de Servinabar, una de las empresas clave en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

Es uno de los datos que la Agencia Tributaria ha remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de la instrucción del caso en el que también están investigados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por presuntos cobros de comisiones ilegales a cambio de la concesión irregular de obras públicas.

No obstante, Belén Cerdán asegura que los pagos recibidos de Servinabar son completamente legales y no tienen nada que ver con mordidas, alegando que trabajó como autónoma llevando la contabilidad de esta sociedad, tal y como han trasladado fuentes del entorno de Santos Cerdán a laSexta. "Me han pagado por trabajar", asegura la hermana del exsecretario de Organización socialista en una entrevista en 'Diario de Navarra'.

Además, relata que el fin de su relación laboral con Servinabar se debió, según su versión, a una cuestión de costes. "Yo no quería seguir trabajando de autónoma, porque era muy caro, salía muy caro todo. Yo he trabajado siempre en empresas", relata Belén Cerdán.

Tampoco desvela cómo consiguió trabajo en Servinabar, aunque ha relatado que conocía al propietario de la empresa, Antxon Alonso, por ser amigo "de toda la vida" de su hermano.

Precisamente en la casa de Antxon Alonso fue hallado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un documento por el cual Santos Cerdán adquiría buena parte de las acciones de Servinabar.

Sin embargo, tanto Alonso como Cerdán han negado ante el juez la validez de ese contrato, algo que también sostiene Belén Cerdán. "No, mi hermano no tiene parte de la propiedad. Eso es mentira y los que lo dicen, lo saben", concluye la ya exmilitante socialista.

Cerdán pide amparo ante el TC

La defensa de Santos Cerdán ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que, de manera cautelar, suspenda la prisión provisional de su representado. El que fuera secretario de Organización del PSOE esgrime que se ha vulnerado su derecho fundamental a la libertad, a la integridad moral, a no confesarse culpable y a la defensa.

El ya exdirigente socialista ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 30 de junio, tras declarar como investigado ante el juez Leopoldo Puente, que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. El magistrado le impuso esa medida cautelar al apreciar riesgo de destrucción de pruebas y, en menor medida, también de fuga. Su defensa interpuso entonces un recurso pidiendo su excarcelación, pero la Sala de Apelaciones del Alto Tribunal lo rechazó.

La Sala consideró que persistía el riesgo de destruir pruebas y que los indicios de su participación en la trama de presuntos amaños de contratos de obra pública a cambio de mordidas son "nutridos y poderosos".

Además, apuntaba a que Cerdán ejercía un "papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes" en la trama, en la que también están implicados José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Ante esa negativa del Supremo, ahora Cerdán recurre en amparo al Constitucional.