Choque político por el centro de menores de Pozuelo: el PSOE acusa al PP de racismo y Génova responde con el comodín de Cataluña

El contexto El Ayuntamiento del PP hasta ahora no había puesto ningún problema a la acogida de refugiados ucranianos. Ahora quiere cerrar esas mismas instalaciones, donde el Gobierno planeaba alojar a 400 menores solicitantes de asilo.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por el Partido Popular, ha decidido ahora oponerse al centro de acogida de migrantes ubicado en el municipio, el mismo que hasta hace poco albergaba sin polémica a refugiados ucranianos que huían de la guerra. El cambio de postura llega justo cuando el Gobierno central plantea utilizarlo para acoger a unos 400 menores migrantes llegados a Canarias.

La alcaldesa de la localidad madrileña, Paloma Tejero, asegura que el edificio solo cuenta con licencia para ser un centro de formación, y considera "una temeridad" que se convierta en "un centro de acogida donde viven más de 500 personas", según declaró a Telemadrid.

Sin embargo, durante los últimos años, ese mismo centro fue utilizado para alojar a familias ucranianas sin que desde el Consistorio se plantearan objeciones, ni se cuestionara el uso del espacio. De hecho, en su inauguración en 2022 incluso participó la familia real.

Tanto la Comunidad de Madrid como el propio Ayuntamiento de Pozuelo han expresado su rechazo al traslado. El Gobierno autonómico respalda la intención de cerrar el centro y ha formalizado su oposición al plan del Ejecutivo.

Ante esta situación, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno ha solicitado al Tribunal Supremo que respalde de forma explícita estos traslados, en un nuevo capítulo del pulso político sobre la gestión de los menores migrantes en España.

El PSOE acusa al PP de racismo

24 horas después de la polémica, Montse Mínguez, portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, se ha pronunciado al respecto marcando la posición de la dirección socialista en esta cuestión. "¿Por qué ese odio?", ha preguntado, aludiendo al PP.

Una postura que, asegura, se debe a la situación de vulnerabilidad en la que el PP se encuentra ante Vox: "Se niegan a acogerlos por interés, Feijóo sabe que necesita el voto racista y xenófobo del Vox para llegar a la Moncloa".

El PP responde señalando a Cataluña y Euskadi

Ante estas acusaciones, el Partido Popular ha respondido negando dicho componente racista. Lo ha hecho Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad de los 'populares', que ha asegurado que "la inmigración no es un problema de los inmigrantes, sino de la gestión".

Además, ha acusado a Sánchez de favorecer a Cataluña y el País Vasco en el reparto de menores. "No hay nada más racista que dar por bueno que dos CCAA, como Cataluña y Euskadi, no formen parte del reparto de los menores no acompañados", ha concluido De los Santos.