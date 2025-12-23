El subidón de Vox en Extremadura hace saltar las alarmas en el PP: "Así es muy difícil tener una mayoría absoluta"

Los detalles Juanma Moreno trasladó su "preocupación" con los resultados de la extrema derecha en las elecciones de Extremadura y cree que solo "bajarán" sus resultados "cuando entren en los gobiernos y asuman responsabilidades".

En una reciente Junta Directiva Nacional del PP, se mezcló la euforia por la victoria electoral con la preocupación por el crecimiento de Vox, especialmente en regiones como Extremadura, donde supera el 17% del voto. Juanma Moreno Bonilla expresó su inquietud por la dificultad de lograr mayorías absolutas en este contexto. Jorge Azcón, por su parte, descartó cualquier colaboración con el PSOE, calificándolo de incompatible. Alberto Núñez Feijóo reconoció el crecimiento de Vox, pero subrayó que no es a costa del PP y criticó al PSOE por su estrategia fallida. Además, instó a Vox a identificar correctamente a su adversario, que no es el PP.

Este lunes se celebró una Junta Directiva Nacional en el PP en la que se mezcló la euforia por la victoria electoral con una sensación de alarma que compartieron algunos de los líderes territoriales. Juanma Moreno Bonilla fue el más claro a la hora de hablar de las dificultades que plantea un panorama en el que Vox cada vez es más fuerte de cara a las elecciones que tendrá que afrontar en junio.

En declaraciones a los medios, Moreno trasladó su "preocupación" por el crecimiento de Vox y considera que es "muy difícil tener una mayoría absoluta en cualquier territorio" con la extrema derecha "por encima del 17% del voto", como ha sido el caso de Vox en Extremadura.

Jorge Azcón, que ha convocado elecciones para el 8 de febrero, ha sido claro a la hora de decir que es "imposible" contar con el PSOE para cualquier tipo de conversación al ver a ambas formaciones incompatibles: "Una política buena tiene que ser una política limpia".

Es más, este martes ha incidido en esa idea en una entrevista en EsRadio en la que ha asegurado que es "imposible" que los presupuestos sean "decentes si cuentan con el voto del PSOE". "Es el aguijón del escorpión, sabemos que nos va a picar. El PSOE quiere ganar tiempo porque sabe que está en una situación deplorable. Nos dejaran tirados a mitad de camino y sin presupuestos", asegura.

Feijóo pide al PSOE que asuma "el fracaso de su relato"

El propio Alberto Núñez Feijóo se vio obligado a reconocer la mejoría de los resultados de Vox, subrayando que "la mejora del resultado de Vox no es a costa del Partido Popular", pidiendo al PSOE que asuma "el fracaso de su relato". "De tanto alimentar el miedo a Vox para frenar al Partido Popular, han conseguido que crezca Vox y que crezca el Partido Popular. Gran exitazo socialista", ironizó.

Feijóo se ha dirigido a Vox para pedirle que "comprenda lo que la mayoría de españoles quieren" y "no se equivoquen de adversario nuncamás" porque "el adversario no es el PP": "El adversario no está en esta sala, ni en el espacio constitucional que nosotros defendemos. El adversario es un Gobierno que ha degradado la política y que ha convertido la mentira y la corrupción en sistémica".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.