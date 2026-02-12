Abuso de poder o tráfico sexual: decenas de agentes del ICE tienen un historial delictivo

Los detalles La agencia Associated Press ha desvelado la noticia. Uno de esos agentes fue detenido por conducir borracho con sus hijos a bordo.

Una investigación de Associated Press ha revelado que al menos dos decenas de agentes del ICE, la policía migratoria de EE.UU., tienen antecedentes delictivos. Los delitos incluyen abuso de menores, tráfico sexual y abuso de poder. Koby Williams, exsupervisor del ICE, fue detenido por intentar mantener un encuentro sexual con una menor, justificándose al afirmar que intentaba rescatarla. Otro agente, encargado de redactar antecedentes, está acusado de pertenecer a una red de tráfico sexual. Además, un agente fue arrestado por conducir ebrio con sus hijos, intentando evitar el arresto utilizando su posición y amenazando a los agentes.

Desde hace tiempo se denomina a los agentes del ICE de Trump como matones, y ahora se ha demostrado que decenas de ellos lo son, por partida doble. Según ha revelado una investigación de la agencia Asociated Press, al menos dos decenas de agentes de la policía migratoria de EEUU tendrían historial delictivo.

El listado de antecedentes abarca delitos como abuso de menores, tráfico sexual o abuso de poder, entre muchos otros.

Uno de los agentes señalados es Koby Williams, que hasta 2022 fue supervisor del ICE. Fue detenido cuando se disponía a mantener un encuentro sexual con una menor y se justificó alegando que iba a rescatarla.

Otro caso más reciente es el de un investigador que redactaba los antecedentes de personas detenidas por el ICE y que está acusado de pertenecer presuntamente a una red de tráfico sexual.

"Este es uno de los arrestos más turbios que hemos hecho. Él es un investigador del ICE. Es la persona que redacta tus antecendentes y viene aquí tratando de comprar sexo", declaró un policía de Bloomington (Indiana), donde se produjo la detención.

En agosto del año pasado también fue detenido un agente que conducía borracho con sus hijos a bordo, y que además trató de evitar su arresto utilizando su posición como agente federal. "Vamos chicos, que somos todos fuerzas del orden", espetó a los agentes que le pararon, tal y como muestran las imágenes de sus cámaras corporales.

Por si fuera poco, al ver que no funcionaba de estrategia, pasó a las amenazas. "¿De dónde eres? Cuando salga de aquí, si no estás legal te volverás a Haití", aseveró.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.