Guardiola celebra que el PP sea "el claro ganador" mientras anuncia "una ronda de contactos" con dardos a Vox: "No sé si llamar a Óscar o a Abascal"

El contexto Si bien los 'populares' han obtenido los mejores resultados en términos absolutos, han perdido 11.000 votos respecto a los comiciones anteiores, y tan solo suman un escaño más.

Con una sonrisa de oreja a oreja y rodeada de los suyos, es como ha aparecido María Guardiola tras ganar las elecciones este domingo en Extremadura. Un victoria, sin embargo, con 'peros' puesto que los 29 escaños que ha logrado no son suficientes para alcanzar una mayoría absoluta en la Asamblea extremeña. Algo que, sin embargo, no ha evitado que haya celebrado con los suyos que "ha ganado la transformación, el cambio, la sensatez", siendo "el PP el primer partido político" de la región.

Más allá de mostrar su orgullo por haber "sacado 11 escaños más que el PSOE, que es la segunda fuerza política", Guardiola ha vuelto a reivindicar que la suya es una "victoria incontestable". Y es que a sus ojos "las urnas han dicho claramente que no se bloquee Extremadura", habiendo "un claro ganador", que a su vez debe "iniciar ronda de contactos" para que "Extremadura tenga un gobierno fuerte y estable".

Por eso, asegura Guardiola que volverá a sentarse "con los grupos políticos" y "que el bloqueo termine". Preguntada sobre el orden que llevará a la hora de emprender la ronda de contacto, la 'popular' ha explicado que "por respeto" lo hará "en función del resultado obtenido". Entonces, llegaba el primer dardo, no velado, contra la formación con la que está condenada a entenderse.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 99.89% Actualizado a las: 23:42 Extremadura DATOS PACTOMETRO 2023 Total escaños: 0 Mayoría absoluta: 33 escaños PP 29 escaños PSOE 18 escaños VOX 11 escaños PODEMOS-IU-AV 7 escaños JUNTOS-LEVANTA 0 escaños NEX 0 escaños PACMA 0 escaños EXTREMADURA UNIDA 0 escaños Cs 0 escaños UED-SyT 0 escaños MUNDO+JUSTO 0 escaños Selecciona los partidos para formar gobierno Resumen del escrutinio: Participación: 62.73% -9.7 % Votos contabilizados: 539,251 99.89% Abstenciones: 320,292 37.26% Votos en blanco: 6,218 1.17% Votos nulos: 10,615 1.96%

"No sé a quien llamar de Vox, si a Óscar [Fernández] o a [Santigo] Abascal", ha criticado con cierta sorna, respecto al protagonismo que ha tenido el líder a nivel nacional de la formación, frente al candidatao a presidir la Junta de Extremadura. No obstante, este no ha sido la única ocasión en la que ha cargado contra Vox y el resto de formación: "El resultado es que los extremeños han rechazado los bulos, la corrupción, el bloqueo y han apostado por la seriedad y la confianza", ha subrayado.

Pero ha habido más, después de que la prensa haya compartido con ella la publicación de Vox en X, en la que criticado que "Guardiola ha tardado una hora en salir, pensando cómo va explicar que ha gastado siete millones de euros en unas elecciones para conseguir un diputado más". Ante ello, la 'popular" ha querido decirle a "Abascal que el coste que tienen estas elecciones es infinitamente inferior a la perdida que ha supuesto no tener presupuestos para 2026 que eran 600 millones de euros".

Incluso, a renglón seguido ha considerado que "Abascal tiene que hacer una lectura sosegada de las urnas". Dardos que también han recibido las formaciones de la izquierda, cuyos líderes han deslizado que Guardiola debería dimitir: "Me parece un mal chiste. Me parece un insulto a la inteligencia de la gente. Llevan pidiendo mi cabeza desde que llegue pero no les voy a dar esa satisfacción. Estoy para trabajar por Extremadura y eso les molesta", ha sentenciado una contundente Guardiola, que ha cargado contra todos, pese a que solo no puede.

